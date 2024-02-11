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國稅局提醒謹慎挑選報稅專業人士

紐約訊

美國國稅局（IRS）在即將到來的報稅季節前發布了一項重要提醒，呼籲納稅人在挑選報稅專業人士時要謹慎。隨著涉及稅收的欺詐和錯誤信息事件不斷增加，IRS強調了確保選擇可信賴的報稅專業人士的重要性。對於個人的財務狀況來說，選擇一位資格不夠或不道德的專業人士可能帶來嚴重後果。

IRS提供了一些建議，以協助納稅人在挑選報稅專業人士時做出明智的選擇。首先，要確保專業人士具有資格，並擁有預備報稅識別號（PTIN），這是合法性和責任制度的基本信息。其次，應調查專業人士的歷史，包括任何懲戒行動或投訴，可以查看Better Business Bureau並尋求朋友或家人的推薦。同時，納稅人應該明確了解專業人士的服務費用，並對以退稅百分比為基準的專業人士保持警惕，以避免利益衝突。

另外，IRS強調納稅人在挑選報稅專業人士時應確保專業人士在報稅截止日期後仍可聯繫，尤其是在出現問題或疑慮時。同時，應謹慎對待那些在沒有仔細審查財務狀況的情況下就保證特定退稅金額的專業人士，避免被不實承諾誤導。

最後，IRS強調儘管由第三方準備，納稅人最終仍然對他們的稅務申報的準確性負責。選擇一位信譽良好且合格的報稅專業人士是確保遵守稅法和法規的重要步驟。 IRS仍致力於保護納稅人並維護稅收體系的完整性，敦促個人在報稅季節期間積極採取措施，保護他們的財務利益。更多詳情請訪問國稅局官方網站www.irs.gov。

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