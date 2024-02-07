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新州Costco遭訴溢收營業稅 經查未違規

編譯黃祖綺／綜合報導

新澤西州好市多(Costco)大賣場日前遭消費者投訴溢收營業稅，新澤西州政府稅務局在調查後，認為Costco符合州法規定。

消費者茱蒂·德米科(Judy DeMicco)向媒體投訴，去年10月在普蘭菲爾德(Plainfield) 的Costco購買100張「Holiday Forever」郵票，售價為65.74元，結賬時發現被收取了6.625%的營業稅，金額為4.36元；但在新澤西州，購買郵票並不需要額外支付營業稅。

Costco當時沒有回應相關問題，但已改善了其收銀系統，當稅務局去查證時，發言人科里(Danielle Currie) 表示，並未發現Costco對郵票徵收銷售稅。

Costco已贈送購買郵票的消費者一張15元的禮卡，並附上道歉信，請有稅務問題的消費者可以發送電子郵件至[email protected]

至於一些先前也向媒體舉報，在Costco購買燈泡時，被錯誤收取銷售稅的消費者，Costco也已於去年8月承認情事，並表示被錯誤收取銷售稅顧客都將獲得相關退款，只是某些消費者表示收到Costco禮卡，但第一位爆料錯誤收費的顧客至今卻仍未收到Costco的任何退款或補償。

稅務局建議，若消費者發現被錯收營業稅，可先聯繫店家，若未得到滿意的回覆，可向州稅務局提交A-3730表格，要求退款。

若懷疑業者未正確繳納稅款或違反法律，可以上公民反稅務詐騙網站Citizens Against Tax Cheats網站或致電(609)292-6400通知稅務部門。

Costco 新澤西州 好市多

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