佳欣旅遊北極遊輪13天團6/9出發一年僅一團 華人帶團 全包價 $4950

佳欣旅遊六月帶領大家搭乘遊輪到北極遊賞北國風情。

北極每年只有在六月中旬時，全天白晝溫度適宜，可以上岸遊覽北國的寧靜山林風貌，還可遊覽冰島 和挪威最北端的城市。南極是大陸覆冰，可以上岸，而北極是海，周遭國家，如加拿大、阿拉斯加、西伯利亞、挪威、冰島、格陵蘭 等進入北極圈內的國土，構成了北極。加拿大、西伯利亞的極地未開發，挪威、冰島、格陵蘭在十五世紀航海家的探索開展了移民，但人口不多，每個小城只有數百至兩千餘人。

兩千人以上的大遊輪近年蓬勃發展，五湖四海到處延伸，北極在每年六月中氣溫最暖和時船公司僅推出一次的航程。佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地選擇了六月九日從北歐出發的航期13天團，現在開始接受報名至1月20日結束。

一般人到挪威僅到了南部的冰川 ，但這次行程將從紐約安排專機直接飛至挪威北端北極圈內的最大城市 (人口僅兩千餘人)出發，這是進入北極的起始點，在頭五天的航程裡，每天上岸挪威北部，也是歐亞大陸最西北角，進入北極圈的五個不同城市，當地居民以網魚、狩獵為生，因此海鮮、野味、風景、博物館、買紀念品、探尋小知識，天天上岸，天天換城市，北極一點不寂寞。

史卑茲博根島，在地圖上查看，離開挪威大陸，至北極極點中間唯一的一個大島，也是世上最北有人居住的城市，行程在此停留一個白天和一個晚上，島上居民一年一次的熱烈歡迎船上下來的遊客，畢竟也該讓當地純樸小孩見識世界上各種膚色的來客，比看北極熊還稀奇！接著來到冰島，一般遊客只到該國南部首都近郊看看山水，但這趟遊輪接著來到冰島北部的兩個北極圈上的小城看最美的瀑布和最壯觀的冰川，世界攝影師都來此地搶拍，文化美食熏羊和鮮魚也不要錯過。

搭乘的遊輪不但每天豐盛美食，也可選擇特別的法國、日本、義大利等餐廳，每天晚餐後還可至百餘座位中式門廊設計的餐廳按菜單免費點食中國餐：宮保雞、甜酸肉、春捲、酸辣湯、杏仁豆腐甜點。

這次的行程非常熱門。包來回機票、遊輪、上岸遊覽，每人$4950元。特價促銷期間很短，請在1月20日前至佳欣旅遊報名，法拉盛緬街37-02時代商場一樓F6A室，電話與微信同號 917-375-7740。