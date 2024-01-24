匹茲堡慈濟中校 成立台灣華語文學習中心

台灣華語文學習中心正式成立，學生與老師們合影。(記者李亮萱／攝影)

隨著近幾年華人 移居匹茲堡，當地學習中文也成為一股風潮。匹茲堡慈濟中文學校日前成立台灣華語文學習中心，成為匹茲堡第一間教授成人中文的學校。

紐約僑教中心主任陳永豐致詞時表示，僑委會與匹茲堡慈濟中文學校合作，設置成人中文教室，除了希望能教授當地人實用的中文會話外，也希望增進與社區的連結，讓更多人認識台灣。慈濟

成人學生們學習實用的中文會話。(記者李亮萱／攝影)

新澤西 分會執行長張慈今也指出，在華語文學習中心不只學習中文，也將以更有趣更新穎的方式了解中華文化。

為了讓匹茲堡台灣華語文學習中心有更充裕的資源，僑委會僑務顧問陳飛也代表匹茲堡中餐協會及天天見面餐廳捐款贊助。陳飛說，正體字富含文化底蘊，學習正體中文是最能了解台灣文化的方法。慈濟中文學校校長陳芬芳也認為，一直以來，很多家長都表達學習中文的興趣，因此慈濟中文學校非常樂意提供場合，成立一個正式學習中文的機構。

促成匹茲堡台灣華語文學習中心成立的鄭依婷，擁有紐約大學 翻譯學碩士學位，並擔任匹茲堡大學東亞語言系中文項目教授。教授成人中文多年的她是該語言中心的靈魂人物。鄭依婷說，成人

班學生多數為慈濟中文學校的學生家長。

匹茲堡大學東亞語言系中文項目教授鄭依婷授課生動有趣。(記者李亮萱／攝影)

為了鼓勵學生有更多說中文的機會，鄭依婷上課時很重視與學生的互動，由於學生來自不同國家，鄭依婷每周花超過五小時備課，課程內容涵蓋國際時事、亞洲文化、流行娛樂等話題，讓中文

課更加有趣。鄭依婷打造了一個友善舒服的中文環境，因此在她的課堂上，學生是主角，時時都要動腦、回答問題，還要跟同學對話，一小時的課充滿互動、趣味十足。

匹茲堡台灣同鄉會副會長鄭羽珊致詞時表示，語言是一把開啟知識庫的鑰匙。藉由學習中文，不但能認識更認識台灣及中華文化，還能帶領匹茲堡的居民有更多元的體驗，而該中心提供了一個有趣的學習環境，她相信匹茲堡居民能在此開心地學習中文。