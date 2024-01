紐瓦克機場A航廈啟用1年 旅客人數創紀錄

占地100萬平方呎的新澤西州紐瓦克機場 (Newark Airport)A航廈,日前慶祝啟用一周年,該航廈不僅旅客人次創下紀錄,內裝和建築也獲得好評並拿到多項榮譽。

根據NJ.com報導,A航廈屆滿一年的客運量已達1500萬人次,超過預定10%,比50年歷史的舊航廈多出500萬人次,航港局(Port Authority)委員會主席奧圖(Kevin O'Toole)表示:「新航廈的客運量和貨運量都非常驚人」,預估今年可達2000萬人次。

奧圖信心滿滿表示:「B航廈正在興建,新建的機場快線(AirTrain)也在趕工,一切循序漸進。」

另外聯合航空(United Airlines)、達美航空 (Delta)和美國航空(American Airlines)在A航廈的專屬貴賓室已於去年6月啟用;至於A航廈面積最大、占地1萬7000平方呎的美國運通(American Express)貴賓室Centurion Lounge預計2026年完工。

值得一提的是,A航廈在聯邦運輸安全管理局(TSA)安檢站附近,設置一間占地1000平方呎「五感休息室」(sensory lounge),針對智力發展障礙或自閉症人士需求,從燈光、地毯到座椅都經過設計,避免受到機場噪音和視覺干擾。

去年12月,A航廈獨特的建築風格榮獲2023年「聯合國教科文組織」(UNESCO) 頒發「凡爾賽特別獎」(Prix Versailles Special Prize),並獲得Skytrax世界機場獎(World Airport Awards)其中「世界最佳新航廈」(Best New Terminal in the World)提名。

A航廈也獲得「美國綠色建築委員會」(U.S. Green Building Council)頒發的LEED金色認證,同時也被新州「美國土木工程師協會」(ASCE)評為2023年度工程。