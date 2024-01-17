賓州西部小鎮水機構 疑遭伊朗駭客網攻

賓州 西部小城阿里奎帕市(Aliquippa)水與廢水廠日前遭遇網路攻擊而設備受損，各州與聯邦政府因此正絞盡腦汁設法加強公用事業，對抗網路攻擊。

美聯社報導，阿里奎帕水與廢水廠使用了一款以色列生產的設備，而伊朗 撐腰的駭客 針對它發動網攻。市水與廢水委員會主席莫茨(Matthew Mottes)表示，再怎麼想，也不會想到該設備會出錯。

官員們表示，最令人擔心的是駭客可以控制這個自動化設備，關閉供應飲用水的幫浦，或者把化學自動處理水質再程式化，而汙染飲用水。除了伊朗，其他潛在的地緣政治對手如中國，也被官員們視為威脅。

水廠表示，要維修水管等水基本設施，資金已經不夠，很難投資強化網安；而且，一些民間水公司推動的網安措施，引發公家機構的抗拒，生怕它被用來當後門，搞民營化。

2021年，聯邦最高網安機構報告說，兩年間有五個水管理局受到網路攻擊，其中四次是勒索軟體，第五個則是前員工所發動。

阿里奎帕市水廠的案例，是伊朗駭客關閉一個遠端控制設備；該設備觀測並調節抽水站的水壓。因為水廠團隊接獲警報，很快切換成手動操作，消費者因此未受到影響；只是，並非每個水管理單位都設有內建的備用系統。

因為國會無作為，包括新澤西及田納西的幾個州已通過州法，加強網路安全監控。有幾個州立法夭折，如賓州及馬里蘭州；民間水公司提出法案，強迫公家水管理單位要升級基礎設施很多地方，包括水管及網安基本措施，而遭公家單位抗拒。