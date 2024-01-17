呼吸道疾病肆虐 新州醫院爆滿 喬州病例激增

衛生官員呼籲，現在施打流感、新冠病毒疫苗仍為時不晚。(美聯社)

新冠病毒、流感、呼吸道融合病毒(RSV)等呼吸道疾病感染病例居高不下，新州 的醫院體系開始承受壓力，許多醫院都因為人滿為患而不得不轉移患者。喬治亞州方面的新冠病毒、流感患者人數也出現大幅增長。

新州媒體NJ.com報導，新州最大醫療保健體系RWJ Barnabas Health旗下12所急診醫院，上周出現大量呼吸系統疾病病例，一位發言人表示，本周新患者數開始趨於穩定。

在新州南部經營三家醫院的Inspira Health亦指出，南部社區的三種呼吸道疾病患者正在增加，資深副總里德博士(Tony S. Reed)建議每個人都應該採取預防措施，減少病毒感染傳播，如經常洗手、與他人互動時保持適當的距離、適時佩戴口罩、感覺不舒服時待在家中。

新州最近幾周高達數萬人感染了新冠病毒、流感，過去一個月就有超過三萬例新冠病毒病例，截至9日達1417人因新冠病毒住院，其中49人重症並需要呼吸器，這期間已有100多人死於該病毒；RSV的感染人數更多，而這僅是根據報告病例估計的數字，實際患者人數可能更多。

由於病患人數過多，一些醫院本周開始不得不幫病患轉院。據報導，8日下午貝約醫療中心(Bayonne Medical Center)、庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)、Inspira Medical Center、Toms River Hospital Community Medical Center、Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton等醫院都在轉移病人。

喬治亞州的情況也與新州不相上下，該州新冠肺炎病例增加了約50%，住院人數增加了75%。喬州 衛生部門呼籲，現在接種最新的新冠或流感疫苗 仍為時不晚。

喬州流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)表示，最近出現的新冠病毒變種JN.1的病例上個月增加了62%。她說，這種變種的病況被認為不如以前的一些變種嚴重，而最新的疫苗補強針可以提供保護。

上個月喬州的流感病例則增加了一倍多，占所有醫療就診的10%以上。自上周以來，喬州流感的住院人數增加了50%，並已造成10人死亡。

德倫澤克說，好消息是另一種呼吸道病毒RSV病例自10月高峰以來已大幅下降。RSV的嚴重後果最可能發生在出生至6個月大的嬰兒，而其RSV疫苗主要針對嬰兒和孕婦。