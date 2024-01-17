我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

電動車遇酷寒怎麼辦？掌握充電5大建議

呼吸道疾病肆虐 新州醫院爆滿 喬州病例激增

編譯廖振堯、記者林昱瑄／綜合報導
衛生官員呼籲，現在施打流感、新冠病毒疫苗仍為時不晚。(美聯社)
衛生官員呼籲，現在施打流感、新冠病毒疫苗仍為時不晚。(美聯社)

新冠病毒、流感、呼吸道融合病毒(RSV)等呼吸道疾病感染病例居高不下，新州的醫院體系開始承受壓力，許多醫院都因為人滿為患而不得不轉移患者。喬治亞州方面的新冠病毒、流感患者人數也出現大幅增長。

新州媒體NJ.com報導，新州最大醫療保健體系RWJ Barnabas Health旗下12所急診醫院，上周出現大量呼吸系統疾病病例，一位發言人表示，本周新患者數開始趨於穩定。

在新州南部經營三家醫院的Inspira Health亦指出，南部社區的三種呼吸道疾病患者正在增加，資深副總里德博士(Tony S. Reed)建議每個人都應該採取預防措施，減少病毒感染傳播，如經常洗手、與他人互動時保持適當的距離、適時佩戴口罩、感覺不舒服時待在家中。

新州最近幾周高達數萬人感染了新冠病毒、流感，過去一個月就有超過三萬例新冠病毒病例，截至9日達1417人因新冠病毒住院，其中49人重症並需要呼吸器，這期間已有100多人死於該病毒；RSV的感染人數更多，而這僅是根據報告病例估計的數字，實際患者人數可能更多。

由於病患人數過多，一些醫院本周開始不得不幫病患轉院。據報導，8日下午貝約醫療中心(Bayonne Medical Center)、庫柏大學醫院(Cooper University Hospital)、Inspira Medical Center、Toms River Hospital Community Medical Center、Robert Wood Johnson University Hospital Hamilton等醫院都在轉移病人。

喬治亞州的情況也與新州不相上下，該州新冠肺炎病例增加了約50%，住院人數增加了75%。喬州衛生部門呼籲，現在接種最新的新冠或流感疫苗仍為時不晚。

喬州流行病學家德倫澤克(Cherie Drenzek)表示，最近出現的新冠病毒變種JN.1的病例上個月增加了62%。她說，這種變種的病況被認為不如以前的一些變種嚴重，而最新的疫苗補強針可以提供保護。

上個月喬州的流感病例則增加了一倍多，占所有醫療就診的10%以上。自上周以來，喬州流感的住院人數增加了50%，並已造成10人死亡。

德倫澤克說，好消息是另一種呼吸道病毒RSV病例自10月高峰以來已大幅下降。RSV的嚴重後果最可能發生在出生至6個月大的嬰兒，而其RSV疫苗主要針對嬰兒和孕婦。

流感疫苗 新州 喬州

上一則

衛生官員：麻疹患者曾進出華府2機場

延伸閱讀

新州高中非裔女籃球員 賽中疑遭歧視

新州高中非裔女籃球員 賽中疑遭歧視
新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增

新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增
買屋時機… 若利率跌至5％以下 新州房市可望回春

買屋時機… 若利率跌至5％以下 新州房市可望回春
疫苗疲勞…CDC建議接種新冠病毒、RSV、猴痘疫苗

疫苗疲勞…CDC建議接種新冠病毒、RSV、猴痘疫苗

熱門新聞

超級低溫導致電動車耗電快，充電時間更是大幅拉長。（特派員黃惠玲／攝影）

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

2024-01-16 11:30
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

冬季風暴來襲 全美今晨已取消約1400架航班

2024-01-12 10:58
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

2024-01-15 21:26
佩里高中校長馬伯格。(馬伯格訃告截圖 )

捨己救學生 愛阿華高中槍擊案 中槍校長搶救10天後不治

2024-01-15 10:40
航空分析平台Cirium的數據顯示，達美航空是2023年北美最準時的航空公司。(達美臉書)

北美最準點航空公司 這家蟬聯冠軍

2024-01-09 15:34
FDA本周發出建議，針對麻州、伊州、新州、紐約州和賓州，稱有一批疑似已經遭到污染的扇貝正在市面流通，建議餐廳、零售商和民眾不要食用。圖為扇貝示意圖。(Pixabay)

FDA召回麻州海鮮批發商扇貝 疑已售至大紐約地區

2024-01-12 13:58

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案