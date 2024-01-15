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新州遊民雖減 食物救濟站需求 反比疫期激增

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州社區食品銀行表示，經濟壓力和疫情補助結束相互影響，讓許多家庭難以維持生計。(新州社區食品銀行臉書)
新澤西州社區食品銀行表示，經濟壓力和疫情補助結束相互影響，讓許多家庭難以維持生計。(新州社區食品銀行臉書)

儘管新澤西州當局報告指出，2023年遊民人數減少，但新州各地食品銀行和社區救濟站都表示，出現社區內需求和糧食不足情況都大幅成長的情況；翠登(Trenton)地區食物救濟站(soup kitchen)在2023年，共供給了超過50萬份餐點，是該地區40年來最多的一次。

肯頓郡(Camden County)最大的緊急餐飲提供商Cathedral Kitchen表示，去年提供餐點的數量，比疫情最嚴重時期增加了近70%；其他食物救濟站和食品銀行也面臨相同情況。

當地反貧窮倡議者表示，兩者相矛盾的發現顯示，儘管遊民數量可能是導致糧食不足的因素之一，但民眾主張糧食不足與遊民數量有關的假設未必完全成立。

當地專家指出，由於租金上漲、持續的通貨膨脹以及疫情補助計畫停止，導致更多的人轉向食品銀行和食物救濟站求助。

新州最大反貧困組織新澤西州社區食品銀行(Community FoodBank of New Jersey)執行長麥卡錫(Elizabeth McCarthy)表示，經濟壓力和疫情補助結束相互影響，讓許多家庭難以維持生計。

麥卡錫指出：「我們與州內龐大的食品儲藏室網絡合作，並從他們那裡得知，儘管失業率下降，儘管許多情況都有所改善，但需求卻沒有減少。」

麥卡錫表示，新澤西州社區食品銀行向全州800多個當地餐點援助團體提供食物，被迫得將資源集中在新州最脆弱的社區團體，包括移民和少數族裔人口較多的社區。

肯頓郡Cathedral Kitchen執行董事卡麗(Carrie Kitchen-Santiago)指出，會向餐點提供者尋求幫助者的類型也在改變。

卡麗在聲明中指出：「我們看到更多家庭和兒童來找我們尋求幫助，特別是自2021年通膨爆炸開始。許多家庭失去了工作、住房、醫療保險，又或者是有工作但卻難以維生。」

新澤西州 疫情 麥卡錫

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