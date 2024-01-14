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買屋時機… 若利率跌至5％以下 新州房市可望回春

特派員黃惠玲／綜合報導

2024年開始不到半個月，新澤西分析人士預測，如果利率繼續下降，新州陷入困境的房產市場，將有望在2024年捲土重來。

去年即使房價上漲，新州的房屋銷售量也驟降了23％，目前該州房產市場的庫存量非常低，但分析師接受「新澤西焦點新聞」(NJ Spotlight News)訪問時表示，如果美聯儲決定降低利率，市場可能會發生變化。

新澤西房產經紀人協會(New Jersey Realtors)主席蒙克斯(Gloria Monks)說，「我感到非常樂觀，我覺得買家將有更多的機會重返市場，如果利率真的下降，他們的購買力將大大增強」，蒙克斯說，只要利率跌，他們口袋裡每個月就會多出數百元。

買家和賣家可以期待什麼？根據Realtor.com指出，目前房屋的銷售量將下降近11％，價格上漲3％，房貸利率平均為6.8%。房產仲介公司(Berkshire Hathaway HomeServices)執行長巴里斯(Ken Baris)表示，多年前拿到極低房貸利率的屋主，預期終將在2024年感到有動力將房產上市。他說，「我敢打賭2024年的交易量將超過2023年」，但他也重申，房市交易是否恢復熱絡，很大程度取決於利率高低。

巴里斯說，當利率低於5％時，你會看到大量房源湧入市場，「這也是我們很久沒見到的景象」，他表示，已經告訴公司和所有銷售辦公室的房產經紀，一旦利率跌破5％，大家都應取消休假，全員出動因應大量的房地產上市、銷售需求。

房產仲介建議，新州南部靠近費城一帶的房產市場更有流動性，因為有更多的空間可以蓋房子，不過，仲介懷疑競標情況還會繼續存在。

至於焦慮的購屋者該怎麼辦？市場分析師奧托(Jeff Otteau)建議，有意買房的話，最好從2月份就開始找房子，「找出你想要買的房子，提出貸款申請，並暫緩鎖住利率，直到3、4、5月，何時鎖定取決於房子過戶時間，只要在此期間等到利率下調就是交屋好時機。

利率 新澤西 新州

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