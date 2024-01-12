22州調高最低時薪 賓州凍漲維持7.25元

美國有22個州今年提高了最低時薪 ，不過仍有20個州份仍維持在聯邦2009年時制定的最低工資7.25元水平，賓州 就是其中之一。所有緊鄰賓州的州，最低工資則都高過於賓州。

由民主黨占多數的賓州州眾議會早於去年6月已通過法案，在2024年開始將最低時薪提高到11元，2025年再提高到13元，2026年更進一步增至15元。但法案在提交參議會後未能過關。

對此，參議會共和黨籍臨時主席沃德(Kim Ward) 向媒體表示，參議會將在今年討論提高工資，但她沒說明會增加多少。

民主黨籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)去年在他首份財政預算報告裡，提議將全州最低時薪定為15元，但費城 市議員希望增至18元。

7.25元這個最低時薪水平，使費城成為全州購買力最低地區；不過，個人理財網站Smart Asset去年一項研究發現，根據生活成本作出調整後，費城的「實際最低工資」全州第四低。

研究也發現，美國有48個地區的最低工資均高於所在州規定的工資水平，然而費城始終受限於賓州最低工資的限制，因此只能寄望州政府提高工資。

儘管如此，市議會一直努力提高該市工人的薪資。 2018年時任市長肯尼(Jim Kenney) 簽署法例，要求逐步提高城市工人、承包商和分包商的最低工資，到2022年將最低時薪增至15元。2021年，市議會通過機場工人工資增加法案，將工資提高到時薪15.06元，同時增加了福利補貼。

雖然賓州法例規定最低時薪是7.25元，但若以這個水平根本難以招聘工人，許多雇主已將工資提高超過7.25元以上。根據州政府數據，2022年全州近 70% 工人的時薪最少為15 元，只有 2%還在法例的最低工資水平。