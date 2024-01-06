費城2男地鐵月台互毆 他「挨2拳」跌落軌 慘被列車輾斃

費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。（取材自X@OneCrazyRay）

費城 發生一起駭人死亡意外，兩名男子在地鐵月台等車時，因不明原因爆發口角衝突，雙方互相叫囂後、個子較矮的男子似乎被高個男不斷挑釁的動作激怒，直接兩拳砸向對方臉部、造成後者在沒站穩的情況下，當場跌落月台，不幸的是，就在高個男落軌下一秒，列車就疾馳而來將其捲入車底，導致他因傷勢過重不治身亡，出拳男子也在事後被警方逮捕。

綜合紐約郵報（NY Post）等媒體報導，事件發生在當地時間4日下午4時30分，位於美國費城的一處地鐵站 ；2名男子在月台上爆發爭執，從一開始的口角衝突，後升溫到推擠、拳腳相向，叫囂的音量和動靜迅速吸引周遭民眾圍觀。

費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。（取材自X@OneCrazyRay）

然而在推擠過程中，身高較高的男子被連續打了兩拳，接著就因為重心不穩失足掉下月台，在還沒能爬起身的情況下，就被高速駛進站的列車當場輾過、捲入車底，恐怖的一幕也讓民眾尖叫連連，趕忙上前查看情況，無奈鐵軌上早已沒了人影。

被捲入車底的高個男，在醫護人員到場後因為傷重不治，警方也在循線追查後，於6條街外的區域將嫌犯逮捕歸案，至於地鐵也因為突發事件影響，相關路段暫停服務2個小時配合作業；案件由警方接手後，詳細的事發過程、衝突起因仍待釐清。

6 hours ago: As reported, a man has been killed after being pushed onto subway tracks and hit by an oncoming train during a fight. The horrifying incident happened near the University of Pennsylvania. #Philadelphia #Subway #Death #Fight #Fighting pic.twitter.com/HMKFaztNn3 — GodBlessAmerica 〽️ (@OneCrazyRay) January 6, 2024

月台互毆「失足遭輾斃」！挨2拳秒落軌 美男變形慘死血泊