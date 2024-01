費城2男地鐵月台互毆 他「挨2拳」跌落軌 慘被列車輾斃

費城 發生一起駭人死亡意外,兩名男子在地鐵月台等車時,因不明原因爆發口角衝突,雙方互相叫囂後、個子較矮的男子似乎被高個男不斷挑釁的動作激怒,直接兩拳砸向對方臉部、造成後者在沒站穩的情況下,當場跌落月台,不幸的是,就在高個男落軌下一秒,列車就疾馳而來將其捲入車底,導致他因傷勢過重不治身亡,出拳男子也在事後被警方逮捕。

綜合紐約郵報(NY Post)等媒體報導,事件發生在當地時間4日下午4時30分,位於美國費城的一處地鐵站 ;2名男子在月台上爆發爭執,從一開始的口角衝突,後升溫到推擠、拳腳相向,叫囂的音量和動靜迅速吸引周遭民眾圍觀。

費城2名男子在月台鬥毆、1人落軌遭列車輾斃。(取材自X@OneCrazyRay)

然而在推擠過程中,身高較高的男子被連續打了兩拳,接著就因為重心不穩失足掉下月台,在還沒能爬起身的情況下,就被高速駛進站的列車當場輾過、捲入車底,恐怖的一幕也讓民眾尖叫連連,趕忙上前查看情況,無奈鐵軌上早已沒了人影。

被捲入車底的高個男,在醫護人員到場後因為傷重不治,警方也在循線追查後,於6條街外的區域將嫌犯逮捕歸案,至於地鐵也因為突發事件影響,相關路段暫停服務2個小時配合作業;案件由警方接手後,詳細的事發過程、衝突起因仍待釐清。

6 hours ago: As reported, a man has been killed after being pushed onto subway tracks and hit by an oncoming train during a fight. The horrifying incident happened near the University of Pennsylvania. #Philadelphia #Subway #Death #Fight #Fighting pic.twitter.com/HMKFaztNn3