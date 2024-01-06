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賓州議員基本年薪 上調至10.6萬元

編譯周芳苑／綜合報導

賓州議員基本薪資在2024年前上調到年薪10萬6000元，使賓州立法機構薪資躍升為全美第三高。

賓州立法人員加薪幅度為3.5%，最低年薪由2023年的10萬2844元上調到10萬6422美元，每個月基本工資相當於調至8869元；去年立法人員年薪首次突破六位數，僅次於加州、紐約州。

一般的普通成員每月淨收入將是8869元，擔任民選領袖職位的議員收入更高，領取最高薪酬的議會高層，包括參議會代理主席瓦德(Kim Ward)、眾議會議長麥柯林頓(Joanna McClinton)將獲16萬6132元年薪。

加薪後，印第安納郡共和黨參議員皮特曼(Joe Pittman)、阿勒格尼郡民主黨參議員科斯塔(Jay Costa)、蒙哥馬利郡民主黨眾議員布拉德福德(Matt Bradford)，以及蘭卡斯特郡共和黨眾議員卡特勒(Bryan Cutler)四位政黨領導人年薪將上調至15萬4192元；其他核心小組領導人年薪介於12萬1351元至14萬2676元。

這次賓州立法人員調薪的依據是1995年一項法律，立法人員、法官、州長和其他行政部門高級官員工資自動與賓州、新澤西、德拉瓦和馬里蘭州消費者物價指數連動。法官和行政部門官員則在今年1月1日開始加薪。

今年加薪正值賓州州議會(General Assembly)考慮調升2001年之前的州和學校退休人員生活費用，這些人退休金福利2002年以來一直未調升。

立法機構加薪幅度略高於社會安全署(Social Security Administration)宣布的新年度3.2%調幅。

賓州 退休金 眾議員

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