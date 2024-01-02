賓州取暖費用偏高 瓦斯每戶均花968元

氣象預報預測今年美國冬季天氣相對溫和，但仍有降雪，而且夜間寒冷，許多家庭還是免不了要開暖氣；聯邦能源資訊管理局(Energy Information Administration ,EIA)最新報告顯示，寒冬期間，賓州 取暖費用偏高，平均每戶天然瓦斯費達968元，在全美各州當中排名第六。

取暖費用與暖氣使用的能源類型息息相關。聯邦能源資訊管理局最新報告是以天然氣 價格與消費數據為基準，另外也將聯邦緊急事務管理局 (FEMA)所收集到的冬季天候建築損壞數據納入考量。

整體而言，在全美「最昂貴冬季」(most expensive winter)排行榜上，賓州排名第15，單就天然氣支出來看，賓州排名第六，平均每戶天然瓦斯費支出968元。

針對天然氣支出排名，同屬美國東北地區的麻州高居榜首，平均每戶天然氣瓦斯費超過1200元。

研究報告指出，供暖成本最高的州位於東北部，但自然取暖方式最普遍的美國西部地區卻出現最大的天然氣價格漲幅。

根據報告，懷俄明州 2018年到2022年取暖成本上漲108%以上；在這五年當中，冬季取暖成本漲幅最大10州中多達9州位於西部，包括科羅拉多州上漲85%、愛達荷州上漲增加75%。