新年新希望 新州自由公園元旦免費登山有嚮導帶隊

新澤西州環境保護廳贊助的自由州立公園「新年第一天登山活動」，由專業嚮導帶領，免費參加，全程約3哩。(美聯社)

承諾要加強運動、多接近大自然的新年新希望，元旦就可以開始實踐，前往新澤西自由州立公園 (Liberty State Park)參加有嚮導領隊的免費登山。

新州環境保護廳贊助的30多項「新年第一天登山活動」(First Day Hike)，自由州立公園是其中之一，活動時間為元旦中午至下午2時，民眾集體輕鬆步行，全程約3哩。

自由州立公園響導將帶領參加民眾探索園區內上紐約灣(Upper New York Bay)沿岸地區，從特殊角度欣賞自由女神像及曼哈頓 天際線，同時也將走訪卡文角灘的特別景點。

有意參加「新年第一天登山活動」的民眾，元旦當天中午12時必須先到公園辦公室報到，地址為200 Morris Pesin Drive, Jersey City。行前必須辦理預先登記，可以致電201-915-3400轉分機503，或電郵[email protected]，若有任何問題，也可以來信洽詢。

「新年第一天登山活動」歡迎所有年齡的民眾參加，雖然登山路線屬於初學者等級，但不方便輪椅或者嬰兒車通行。只有服務類動物(service animals)准許參加活動。

「新年第一天登山活動」完整項目列表以及報名訊息，可以上網nj.gov/dep/parksandforests/firstdayhikes/查詢。希望自行登山而不參加團體活動的民眾，則可前往州立公園服務處(State Park Service)網站上的登山步道追蹤(Trail Tracker)專區，查看整個新澤西州 的所有登山途徑。

適合初學者的登山路線包括Dr. James Still Historic Site以及Island Beach State Par；中級程度的登山路線則有win Lights Historical Site以及9th Annual Dog Hike (Cape May County)。