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墨菲：新州將在普林斯頓大學建AI研發中心

編譯黃祖綺／綜合報導
新州將在普林斯頓大學建立人工智慧(AI)研究開發中心。(美聯社)
新州將在普林斯頓大學建立人工智慧(AI)研究開發中心。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)日前宣布，新州將在普林斯頓大學(Princeton University)建立人工智慧(AI)研究開發中心，此計畫是由州政府、常春藤盟校和私人公司共同合作。

該中心將與新州經濟發展局合作，研究如何以合乎道德的方式使用人工智慧，並進行人員技術培訓。墨菲表示，透過人工智慧可以開發疾病治療方法並應對氣候變遷，創造新的業務和就業機會。

普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher Eisgruber)表示，普林斯頓大學將於4月11日舉辦人工智慧會議，討論當今最緊迫的人工智慧問題。

墨菲於10月簽署一項行政命令，成立州政府特別工作小組研究人工智慧的應用。

新州創新辦公室創新長貝絲諾維克(Beth Noveck)表示，人工智慧提供一套強大的工具，州政府已經開始利用人工智慧來支持公共政策和福利，並為企業主提供客製化建議並收集失業相關意見。

州政府官員表示，新州擁有數十年的創新歷史，比如燈泡發明家托馬斯愛迪生(Thomas Edison)，而普林斯頓作為世界上最著名的學校之一，亦是許多科學領袖的母校，例如被譽為電腦之父的阿蘭圖靈(Alan Turing)。

墨菲指出，新州擁有人才、良好地理位置和蓬勃發展的創新經濟，以及普林斯頓大學，可以與矽谷、歐洲和東亞相競爭。

普林斯頓大學教務長珍妮佛雷克斯福德(Jennifer Rexford)表示，學生們相當期待人工智慧，與人工智慧相關的課程都湧入大量學生，畢業論文中也可看到人工智慧的使用和推進。

墨菲也指出，諾基亞的研究部門貝爾實驗室日前已宣布，將在未來五年內離開默里山的歷史總部，並搬遷到新朗士維克(Rutgers-New Brunswick)正在建造的新科技中心，距離普林斯頓約20分鐘車程，一號公路將成為創新走廊。

新澤西州州長墨菲日前宣布，將在普林斯頓大學建立人工智慧研究開發中心。(取材自臉書...
新澤西州州長墨菲日前宣布，將在普林斯頓大學建立人工智慧研究開發中心。(取材自臉書)

人工智慧 新州 新澤西州

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