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新州華人聚居區 高中擬重建 居民憂地稅大增

記者謝哲澍／新澤西州報導
東布朗士維克高中教學樓年久失修。(取自學校網站)
東布朗士維克高中教學樓年久失修。(取自學校網站)

新澤西州華人聚居的東布朗士維克(East Brunswick)學區，正在就規畫新建或翻修高中校舍。目前的教學樓已使用超過60年，而新建校舍造價約4億8000萬元，即使翻修也需要至少2億8000萬元，許多居民擔憂該工程會使當地本就不菲的地產稅大幅飆升。

東布朗士維克高中教學樓建於1961年，經過多次擴建和改造，內部結構宛如迷宮且許多設施年久失修。高中上個月剛爆水管，導致學校暫時停課。學區總監Victor Valeski指出，由於沒有記錄改造後的建築圖紙，後續的維修工作會已遇到極大困難。

根據學區官員的說法，學校設施老化、空間限制、後勤問題和運營問題是翻新或新建的必要原因。校長Michael Vinella指出，目前的教學樓已很難支持現代化的教學方式，「我們前幾年就談論過高中教學樓年久失修、功能不全的問題，但由於疫情爆發而被迫擱置。」

去年，由一學委會臨時委員會和社區成員組成的小組，調查新建一個全新的9-12年級教學樓，與將九年級轉移到高中並在多個階段翻新整個現有教學樓相比的可行性。

學委會主席Laurie Lachs指出，學委會可能在2025年11月或之後安排一次全民公投，並根據最終計畫選擇是新建教學樓還是翻新現有的建築。

居民Sari Hitchins表示，她個人更傾向於拆除建築物，「這個建築已有60多年歷史。我們需要新設施，無論是新的科學實驗室、媒體實驗室還是新的體育場館，都將使我們的學校對下一代更具吸引力。」

然而更多居民擔心本就不菲的地產稅是否會飆升。家長Amr Eldessouky表示，對居民而言最重要的是稅收影響，「東布朗士維克以卓越的學校系統而聞名，但也因高額的地產稅而臭名昭著。」

根據新州政府的最新數據，東布朗士維克2023年的平均地稅為1萬870.93元，出售房均價為50萬2875.01元，地產稅稅率高居全州前列。州社區事務廳資訊顯示，該市14.5%地產稅上交給郡，64.9%用於公校開支，20.6%用於市政開支。

根據Valeski的說法，由於計畫仍處於早期階段，任何影響居民稅收的資訊目前還無從知曉。

布朗士 學區 新澤西州

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