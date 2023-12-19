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新州22層地標旅館關閉 將改建2座大倉庫

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州博根郡的22層馬瓦喜來登大飯店原本是當地地標性建築，但14日吹起熄燈號，原地將改建為兩座大型工業倉庫。(Sheraton Mahwah Hotel官網)
新澤西州博根郡的22層馬瓦喜來登大飯店原本是當地地標性建築，但14日吹起熄燈號，原地將改建為兩座大型工業倉庫。(Sheraton Mahwah Hotel官網)

新澤西州博根郡(Bergen County)地標性的22層馬瓦喜來登大飯店(Sheraton Mahwah Hotel)，14日最後一次對外營業；當地政府日前已批准計畫，原址將會興建兩座大型倉庫。

該飯店建於1986年，占地100多畝，坐落於國際大道1號，靠近17號、287號和202號公路，是馬瓦市最大的建築物，並因照亮新州和紐約州邊界而被民眾銘記；在它落成之前，鎮上最高的建築物只有三層樓高。

馬瓦市(Mahwah)市長維索基(Jim Wysocki)表示：「看著它消逝，相當難過。」

櫃檯員工表示，所有房客都在14日飯店結束營業之前退房。

馬瓦喜來登飯店的產權所有者為Crossroads開發公司，同時也是未來兩座大型倉庫建案的提案申請人；該計畫在11月13日獲得鎮規劃委員會批准。根據委員會決議，倉庫建築總面積將略超過168萬平方呎，並可能會額外增加1萬3000平方呎的辦公室樓面夾層。

Crossroads開發公司一開始是希望能在國際大道1號位址，同時打造倉庫和平價住房；但維索基說，開發商在與當局談判後，同意減少住房單位數量，並在不同的地點開發平價住房項目。

維索基表示，該飯店多年來一直將部分空間出租作為辦公室，但疫情爆發後，員工開始改為遠端工作，設在這裡的公司行號也隨之退租，閒置的辦公空間愈來愈多。加上商務旅客大量減少，空房率增加。對Crossroads開發公司來說，來自住房和企業的收入已不符合經濟效益，反而是工業和倉庫用途的需求更強勁，因此決定原地改建。

新澤西州 疫情 紐約州

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