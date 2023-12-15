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新州槍店失竊20把槍 隨意放窗台旁疏於保管遭起訴

編譯俞仲慈／綜合報導
新州FSS Armory槍店未妥善保管槍枝，導致竊賊砸破窗戶後，偷走堆放在窗台旁的20把槍。(州檢辦公室提供)
新州FSS Armory槍店未妥善保管槍枝，導致竊賊砸破窗戶後，偷走堆放在窗台旁的20把槍。(州檢辦公室提供)

根據NJ.com報導，新澤西州一家槍枝銷售商疏於槍械保管，導致20把槍枝失竊，而且失竊的黑槍隨後被拿來當成搶劫工具，因此檢方決定依法追究業者「魯莽」責任，正式提起民事訴訟。

新州檢察長普拉特金12日宣布起訴FSS Armory槍店業主，以追究槍枝保管不當...
新州檢察長普拉特金12日宣布起訴FSS Armory槍店業主，以追究槍枝保管不當的疏失。(路透)

新州檢察長普拉特金(Matthew Platkin)12日宣布起訴FSS Armory槍店，「因為被告傷害公眾並助長槍枝暴力，危害全州社區安全。」

根據法院文件，位於莫里斯郡(Morris County)的FSS Armory槍店，今年元月6日凌晨2時前，監視器拍到一輛失竊贓車抵達店門口，接著駕駛下車砸破玻璃窗，偷走堆放在窗台旁的20把槍枝後，駕車逃逸。

直到當天早上，老闆歐西亞(Ross Osias)才發現槍枝失竊並報警，但失竊槍枝已被拿去當成搶劫一間珠寶店的犯罪工具，同時部分失竊黑槍還出現在一家夜總會以及紐約一場緝毒行動現場，絕大多數槍枝依然不知去向。

針對老闆歐西亞「魯莽」和「不及格的保管措施」，檢方決定依法追究責任，根據FSS Armory槍店在網路發布的照片，證實歐西亞經常在店面一樓窗台邊，「擺放一堆槍械，而且是在隨手可得之處」。

州長墨菲去年7月簽署新法，授權州檢察長對槍枝業與成員可依公共安全法規，追究槍枝製造商和銷售商的不當疏失，並成立「全州槍枝執法辦公室」(SAFE)專責處理。

SAFE除了控告FSS Armory老闆，還起訴兩家賓州公司Eagle Shows和JSD Supply老闆文羅(Jordan Vinroe)，利用賓州槍展之際，向新州居民銷售無法追蹤的「幽靈槍」(ghost gun)零件。

新州安全辦公室主任拉馬納坦(Ravi Ramanathan)表示，被告明知推銷的槍枝在新州不合法，卻「沒有背景調查或其他合理監控」，「必須阻止這種行為」。

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