美國福州香爐同鄉會成立暨首屆職員就職典禮

潘焱領事、邢玉臨領事與香爐同鄉會常務副會長以上職員合影，前排右6-7為會長吳日強、理事長陳家端。

12月12日，美國福州香爐同鄉會（下簡稱“同鄉會“）在紐約布魯克林迎賓大酒樓，舉辦成立暨首屆職員就職典禮。迎賓酒樓張燈結彩，處處散發著濃濃的鄉情、親情和友情。中國駐紐約總領館潘焱領事、邢玉臨領事，紐約政府官員、社區僑領以及各界人士500餘名嘉賓出席活動。

在莊嚴的中美兩國國歌奏響中，拉開了聯歡宴會的帷幕。歡快的舞獅舞龍采青儀式後，新任會長吳日強上臺致辭，感謝各位在百忙中，抽空出席就職典禮。感謝熱心的鄉親們出謀劃策，出錢出力，成就了這一次的盛典。希望鄉親們共同努力，積極參與會務，遵守會章、團結一致、努力推動社區各項事務，維護同胞權益，造福僑社。他表示，同鄉會雖然今天才成立，但在過往，鄉親們已經做了很多愛國愛鄉的事情，如：2017 年，鄉親們集資400多萬元，捐贈予家鄉，修建了一條通往家鄉的混凝土行車道路；2020年3月，祖國武漢新冠疫情 爆發，鄉親們向祖國災區捐款28萬多元抗疫，收到了災區發來的感謝信和捐贈證書，同時也收到了中國駐紐約總領館寄來的感謝信。在剛剛過去的11月14日，香爐同鄉會率團前往三藩市，歡迎中國國家主席習近平 訪美。我們海外遊子不管身在何處，家鄉的記憶永遠鐫刻在腦海中。以上種種，展現了香爐鄉親們的拳拳赤子心、悠悠愛國情。最後他說，在未來的日子裡，將堅持團結，積極融入主流社會，為僑社的繁榮安定而努力！

中國駐紐約總領事館、福州市馬尾區亭江歸國華僑聯合會、馬尾區人民政府僑務辦、馬尾區歸國華僑聯合會及海外聯誼會發來賀函，對同鄉會的成立致以誠摯祝賀。潘焱領事致辭贊揚旅美香爐鄉親長期以來心繫桑梓、愛國愛鄕，熱心幫扶旅美閩籍僑胞，傳承弘揚中華文化，支持中國和平統一大業，關心祖籍國發展，展現了華僑華人 的良好形象。在新冠疫情肆虐全球之際，帶領僑胞抗擊疫情、共克時艱，充分展現中華民族守望相助、大愛無疆的精神面貌。誠望同鄉會堅守初心、接續努力，為維護僑胞權益、構建和諧僑社、增進中美友好作出新的更大貢獻。

大費城 僑學界華人社團聯席會議秘書長黃偉星、美國福建同鄉會主席陳恆、明州 華人商業聯合總會會長陳家喜、美國中餐飲業聯合會會長陳敏𡶶、亭江中學80屆校友會會長陳天興分別致辭，稱讚同鄉會的成立是亭江僑界的大喜事，為旅美鄉親提供了良好的交流平臺，冀望在吳日強會長、陳家端理事長的帶領下，維繫鄉誼鄉情，把自身發展與家鄉建設緊密結合，以實際行動回饋桑梓，祝同鄉會發展壯大、宏圖大展。

理事長陳家端致答謝辭，表示定會秉承創會宗旨，發揚「愛拼才會贏」的精神，凝聚僑力，聯誼鄉情，為海外鄉親和諧發展貢獻新助力。

文藝匯演中，紐約晶𠓾舞蹈隊、費城歡樂舞隊跳起歡快的集體舞，帶動晚會喜慶歡騰的氣氛，眾嘉賓共度美好夜晚。