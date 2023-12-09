星雲大師人生三百歲的菩薩行願

新州 佛光山11月29日邀請佛光山開山寮監寺覺具法師，以「星雲大師 人生三百歲的菩薩行願」為題，與大眾分享佛光山開山祖師星雲大師的菩薩行願。

覺具法師隨侍大師二十餘載，得以近距離親見大師示教利喜、蒙受大師的身教與言教。這次是第一次到美國，東部弘法的首站就是新州佛光山，近百位新州華裔 不畏戶外冰點的溫度，特地為法而來，齊聚新州佛光山，從覺具法師的開示中再次追思緬懷大師的慈悲與智慧。

覺具法師表示，佛法從眾生中求，每個人在學習佛法時，都要學習付出，唯有從付出當中，才能體悟佛法的深刻意涵。大師晚年時眼睛幾乎看不見，行動也不方便，仍然秉持人生不空過的原則，「一日不作一日不食」，每天都在分秒必爭中度過。大師自我要求，每一天都要做5天的工作，這樣60年不間斷，他的人生就是300歲了，這就是所謂的「人生三百歲」。

大師文思泉湧，所有素材信手拈來都是一篇好文章。「口述文章一篇篇，看完工程回法堂，喚來書記聽文章，還未騰完又一篇，所有書記忙翻天，只有大師不嫌累，詢問多久能騰好，等著驗收好出書」。大師自稱沒有進過學校讀書，卻如此見識通達、智慧圓滿。

覺具法師播放許多珍貴的影片並說，大師開顱手術後，以他那顫抖的手在自己的腿上揣摩，鍥而不捨的練字，最終用生命為「好苗子計畫」寫出「病後字」墨寶，時時刻刻用生命為弟子示現偉大的身教，每一個字都蘊含著大師無盡的慈心悲願，都是用生命寫出來的墨寶，充分展現大師的慈心悲願及行儀。

覺具法師勉眾，要珍惜所擁有的福報與因緣，將佛法落實在生活中，有佛法就有辦法。大家回到佛光山禮拜大師時，一定要留意殿堂內牆上大師為大眾的最後說法，對人生肯定有很大的幫助。

紐約道場住持覺麟法師表示，多年來在海外弘法，非常感謝覺具法師能發心隨侍大師身旁，勉勵大家要發心，勇敢地承擔「我是佛」，也就是要「直下承擔」。

新州佛光山監寺滿普法師鼓勵大家聽聞佛法後，要思惟法義，並且要將所聽到的法分享給週遭的朋友，帶動社會良善的一面，在佛道上精進。