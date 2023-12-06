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新州132警局獲經費 加強取締酒駕到元旦

編譯徐薏茹／綜合報導
從即日起至明年元旦，新澤西州各警察單位將加強執法，取締酒駕與危險駕駛行為。(路透)
從即日起至明年元旦，新澤西州各警察單位將加強執法，取締酒駕與危險駕駛行為。(路透)

新澤西州各警察局從本月1日開始年度例行新年假期大執法，加強取締酒駕與危險駕駛行為。州檢察長辦公室表示，州政府撥款79萬5340元給132個執法機構，用於支付額外人力和設置檢查站。這項計畫屬於公路交通安全局(Division of Traffic Highway Safety)年度「清醒駕車，否則被攔下」(Drive Sober or Get Pulled over)行動的一部分，將持續至元旦。

官員指出，去年感恩節前一天至新年前夕，共有69人死於酒駕或藥物影響(impaired-driving)車禍。

在去年為期一個月的執法行動中，警方共逮捕574名危險駕駛人，開出1664張未繫安全帶罰單，431張分心駕駛罰單，2898張超速罰單；警方還針對其他違規行為另外發出3537張傳票

檢察長普拉特金(Matt Platkin)在一份聲明中表示：「在身體狀況不佳的情況下駕駛是嚴重且危險的決定，會帶來現實後果，『清醒開車，否則被攔下』運動不僅僅是一句標語，而是一個提醒，提醒在道路上冒生命危險從來不OK。」

「而我們透過此項目增加的額外經費將加強執法部門人員的取締行動，讓我們的道路更安全、保護家庭，確保每個人都能與親人一同歡慶佳節。」

坎伯蘭郡(Cumberland County)瓦恩蘭市(Vineland)警局獲得最多撥款，共1萬4000元。塞勒姆郡(Salem County)和沃倫郡(Warren County)警局今年則未獲補助。

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