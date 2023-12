新州132警局獲經費 加強取締酒駕到元旦

從即日起至明年元旦,新澤西州各警察單位將加強執法,取締酒駕與危險駕駛行為。(路透)

新澤西州 各警察局從本月1日開始年度例行新年假期大執法,加強取締酒駕與危險駕駛行為。州檢察長辦公室表示,州政府撥款79萬5340元給132個執法機構,用於支付額外人力和設置檢查站。這項計畫屬於公路交通安全局(Division of Traffic Highway Safety)年度「清醒駕車,否則被攔下」(Drive Sober or Get Pulled over)行動的一部分,將持續至元旦。

官員指出,去年感恩節前一天至新年前夕,共有69人死於酒駕或藥物影響(impaired-driving)車禍。

在去年為期一個月的執法行動中,警方共逮捕574名危險駕駛人,開出1664張未繫安全帶罰單,431張分心駕駛罰單,2898張超速罰單;警方還針對其他違規行為另外發出3537張傳票 。

檢察長普拉特金(Matt Platkin)在一份聲明中表示:「在身體狀況不佳的情況下駕駛是嚴重且危險的決定,會帶來現實後果,『清醒開車,否則被攔下』運動不僅僅是一句標語,而是一個提醒,提醒在道路上冒生命危險從來不OK。」

「而我們透過此項目增加的額外經費將加強執法部門人員的取締行動,讓我們的道路更安全、保護家庭,確保每個人都能與親人一同歡慶佳節。」

坎伯蘭郡(Cumberland County)瓦恩蘭市(Vineland)警局獲得最多撥款,共1萬4000元。塞勒姆郡(Salem County)和沃倫郡(Warren County)警局今年則未獲補助。