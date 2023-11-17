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以哈戰爭升溫 費城反猶太、反穆斯林案件激增

編譯俞仲慈／綜合報導
隨著戰爭持續升溫，費城地區許多立場不同的團體紛紛發動示威活動。圖為一名抗議者在聯邦參議員費特曼的費城辦公室外，手持標語呼籲停止對以色列提供軍事援助。(美聯社)
隨著戰爭持續升溫，費城地區許多立場不同的團體紛紛發動示威活動。圖為一名抗議者在聯邦參議員費特曼的費城辦公室外，手持標語呼籲停止對以色列提供軍事援助。(美聯社)

自以哈戰爭爆發以來，全國各地針對猶太人和穆斯林的騷擾案件激增，尤其費城地區近一個月來，反猶太、反穆斯林案件層出不窮，數量是過去單月的兩倍多。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，隨著以哈戰爭升溫，費城地區許多立場不同的團體紛紛發動示威活動；有些抗議者封鎖車站，要求以色列和哈瑪斯停火，也有抗議者至民主黨籍聯邦參議員費特曼(John Fetterman)辦公室外聚集，呼籲美軍停止援助以色列。

「反誹謗聯盟」(ADL)費城地區主任戈雷斯基(Andrew Goretsky)表示：「2022年全年我們共接穫500起投訴案件，但如今數量激增，而且犯行惡劣。」

美國-伊斯蘭關係協會(CAIR)也接獲全國1283起反阿拉伯和反穆斯林的投訴案，數量是往年三倍，堪稱「前所未見」，其中約50起案件發生在費城。

CAIR費城執行董事崔克奧盧(Ahmet Selim Tekelioglu)直言：「感覺就像九一一事件後情況重現，案件增加而且狀況各不相同。」

戈雷斯基表示，ADL接獲多數案件都涉及誹謗和破壞，其中17起發生在大學校園，22起發生在K-12學校，就連賓州大學(University of Pennsylvania)、天普(Temple University)和卓克索(Drexel University)等知名學府也捲入親以色列與反巴勒斯坦的爭議。

崔克奧盧也透露，費城一家企業因支持巴勒斯坦而飽受威脅：「大家高喊毫無根據的言論和反巴勒斯坦口號，譴責企業支持哈瑪斯。」而且阿拉伯和穆斯林勞工若表態力挺巴勒斯坦，還有丟飯碗的寒蟬效應。

崔克奧盧指控：「那種程度的審查、那種程度的恐慌，是九一一事件以來從未見過的現象，甚至連前總統川普任內也沒有出現過。」

因此ADL已要求警方加強對猶太教和穆斯林機構的保護，因為攻擊行動不會僅衝著個人、民族或宗教團體而來，戈雷斯基直言：「不幸的是，這一點都不令人意外。」

隨著戰爭持續升溫，費城地區許多立場不同的團體紛紛發動示威活動。圖為抗議者封鎖費城...
隨著戰爭持續升溫，費城地區許多立場不同的團體紛紛發動示威活動。圖為抗議者封鎖費城一處美國鐵路車站的出入口，要求停火。(美聯社)

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