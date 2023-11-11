茉莉花飄香華府 李霞音樂學院綻放世界文化節

這次華人千人大合唱《歌聲與微笑》和《茉莉花》，成為了世界文化節的一大亮點。前右一為李霞老師。（照片由組委會提供）

第四屆世界文化節10月在美國華盛頓國家廣場隆重舉行。這五年一次，奧林匹克級的盛會吸引了來自全球180多個國家的超過17,000名藝術家和表演者，同時也有45萬多名熱情的現場觀眾前來參加。以"天下一家"為主題，此次文化節彙聚了各國文化的精粹，強調多樣性和包容性，感受不同民族文化的魅力。主辦方通過多種媒體傳播，將這場盛會帶到了全球觀眾面前，為他們呈現了一場前所未有的視聽盛宴。

在這場藝術與文化的盛會中，華人 社區以前所未有的團結和力量積極回應，近21個華人成人合唱團和4個童聲合唱團連袂表演的千人大合唱尤為令人印象深刻。李霞音樂學院的成人學生和李霞少兒合唱團，共有80餘名學員積極參與了這場盛大演出，是大合唱的主力軍。李霞音樂學院的演員們不僅來自新澤西州 、馬裡蘭州、華盛頓DC、賓州 和紐約等地，甚至有一些學員專程從加利福尼亞州飛來參加這一難得的演出機會。

華人千人大合唱選定了8位出色的領唱，其中三位領唱從李霞少兒合唱團中選出。馮纓嵐曾榮獲APEX國際音樂比賽聲樂一等獎、"閃耀星聲代"美國賽區少年組金獎，以及“中國好聲音 ”新澤西賽區人氣王的殊榮。薑宛宜曾在“水立方”聲樂比賽大紐約賽區獲得一等獎，而蔡語軒曾獲得過美國星光青少年才藝大賽聲樂二等獎。他們以純正的中文、清澈的嗓音和熟練的技巧領唱了經典歌曲《茉莉花》，宛如天籟之音，為整場演出增添了獨特的魅力。

李霞老師，作為一位著名的女高音歌唱家和教育 家，受組委會的邀請擔任本次世界文化節華人文藝表演的聲樂和藝術指導，她帶領成人和少兒團隊的所有參演學員們進行了嚴格的訓練和排練，還親自參與了演出。