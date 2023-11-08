受迫認罪殺女童… 費城男冤獄28年 獲賠910萬

費城男子奧格羅德因坐了28年冤獄，獲賠910萬元。(取材自賓州懲教廳)

費城 當局日前證實，償付910萬元和解金給服刑28年後被無罪釋放的奧格羅德(Walter Ogrod)。

奧格羅德原本認罪1988年殺害4歲女童芭 芭拉‧珍‧霍恩(Barbara Jean Horn)，接下來他因此身陷囹圄28 年，其中包括23年他一直列在死囚名單。

4歲女童芭芭拉‧珍的遺體1988年被棄置在費城東北部聖文森街(St. Vincent Street)1400街區路旁的紙箱內，奧格羅德1992年落網，而他始終堅稱未殺害芭芭拉‧珍，卻受迫認罪。

2020年一場聽證會上，助理檢察長凱莉‧伍德(Carrie Wood)向奧格羅德、受害者家屬及費城當局道歉，稱檢方辦公室先前並未吐實，且「威脅依據假造證據處決奧格羅德」。

2020年6月，費城普通審查庭的一名法官根據檢方承認證據出現重大瑕疵，推翻奧格羅德的認罪內容，瑕疵證據包括檢警隱匿關鍵證據、格羅德被迫認罪，且檢警的證詞來自多名受刑人，而但這些人的說詞並不可靠。

芭芭拉‧珍的母親莎朗‧費伊(Sharon Fahy)曾表示，她認為奧格羅德無罪並支持釋放奧格羅德。

一年後，奧格羅德在聯邦法庭提起民事訴訟，控告害他身陷囹圄28年的相關人士。

當年逮捕奧格羅德的警察之一戴福林(Martin Devlin)現已退休 ，他2021年被控對案件說謊，刑事案件仍在調查中。

馬龍表示，他的律師事務所在證據上發現新的DNA 證據，而這個證據在數十年的調查中從未被察覺，遑論送驗分析。

奧格羅德的律師馬龍(Joseph M. Marrone)在聲明中表示，「訴訟是場漫長而苦戰，如今終於取得龐大和解金，這將成為奧格羅德往後生活的經濟支柱。他樂觀看待自己的未來，致力為同樣遭錯誤判決的獄友奮戰」。