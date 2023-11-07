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霸凌案頻傳 賓州大2兄弟會被停權

編譯黃祖綺／綜合報導
2017年，賓州州立大學生皮亞扎(Tim Piazza)在兄弟會的聚會上遭霸凌被迫酗酒過量而死，校方因此開始實施一連串改革措施，加強對校內霸凌行為的監管。(美聯社)
2017年，賓州州立大學生皮亞扎(Tim Piazza)在兄弟會的聚會上遭霸凌被迫酗酒過量而死，校方因此開始實施一連串改革措施，加強對校內霸凌行為的監管。(美聯社)

賓州州立大學(Penn State)多年前因發生兄弟會霸凌事件導致學生身亡，開始嚴格監控校內活動，預防霸凌再度發生。近日該校又傳出兄弟會霸凌行為，校方因此宣布強制暫停兩個兄弟會的運作。

2017年，賓州州立大學生皮亞扎(Tim Piazza)在兄弟會的聚會上因酗酒過量而死，校方因此開始實施一連串改革措施，並於本周宣布該校的Phi Kappa Sigma兄弟會因多年來持續出現霸凌行為，而被無限期停會。Phi Kappa Sigma兄弟會的Psi分會曾在2018年因霸凌行為惹上麻煩。

這是賓州大近來第二次因霸凌行為而對兄弟會發出停會處分。10月初，該校也對出現霸凌行為的Kappa Alpha Psi兄弟會的Delta Theta分會，祭出暫停聚會的處分，禁令將持續到2027年秋季。

負責學生事務的臨時副校長道豪爾(Andrea Dowhower)在宣布Delta Theta暫停集會時曾表示，我們將學生的健康和安全視為首要，認真對待所有霸凌指控，當這些團體違反期望時，令人相當沮喪擔憂。

2017年因酗酒而死的皮亞扎是來自新澤西州黎巴嫩(Lebanon)，當時是主修工程的二年級學生，他在一場兄弟會宣誓入會派對上從樓梯上摔下身亡，派對中舉行了飲酒挑戰賽，作為霸凌儀式的一部分。 皮亞扎在沙發上躺了將近12個小時，才有人報警求救。

法庭上也播放了皮亞佐身亡當晚的監視畫面，超過20名兄弟會成員因此被起訴，被控以欺凌、密謀欺凌以及向未成年人提供酒精等罪名，所有被告後來達成認罪協議。

皮亞佐去世後，賓州大加強對霸凌的監管，並通過了反霸凌相關規定。

賓州大目前共有40個兄弟會和29個姐妹會登記註冊。校方表示，Delta Sigma Iota兄弟會在2022年因涉及欺凌、酒精和毒品等違規行為而被強制停權。

兄弟會 霸凌 賓州

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