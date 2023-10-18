費城網紅盜賣影片落網 法院拍賣50豪車付賠款

YouTube頻道主卡拉斯奎羅被當局沒收的收藏車輛日前被當局拍賣，收益超過320萬元。(取材自Instagram)

YouTube頻道「Omi in a Hellcat」頻道主卡拉斯奎羅(Bill Omar Carrasquillo)被當局沒收的一系列收藏日前被拍賣 ，包括50多輛跑車、高檔名車、摩托車、全地形車(ATV)等，其中還有一輛訂製的Power Rangers藍寶堅尼(Lamborghini)，出售所得超過320萬元。

聯邦政府將利用部分拍賣所得，幫助支付卡拉斯奎羅去年被判有線電視盜版 罪等罪名需支付的1600萬元以上費用。

卡拉斯奎羅承認以每月最低15元的費用，非法向十萬多名線上用戶銷售從有線電視盒劫持的盜版內容，他目前正在服刑五年半的刑期。

卡拉斯奎羅於2016年推出盜版服務，以GearsTV、Gears Reloaded等名稱為人所知，是所謂非法IPTV服務的霸主，其盜版事業利潤豐厚，2016年至2019年期間為他賺進逾3400萬元，之後盜版服務被聯邦調查局(FBI)關閉。

在盜版事業被關閉前，卡拉斯奎羅將賺到大部分的錢用於購買華麗的車子或鑲鑽的珠寶，並在YouTube頻道展示，為該頻道吸引逾80萬人次的訂閱。

被拍賣的所有物品皆在2019年當局執行盜版案調查期間，從卡拉斯奎羅位於斯威茲伯勒市(Swedesboro)的家中查獲沒收，包括賣出44萬1000元的Power Rangers藍寶堅尼。

2021年，聯邦檢察官控告卡拉斯奎羅犯下共謀、侵犯版權、逃稅、詐欺、洗錢等罪名，卡拉斯奎羅達成協議，對部分指控認罪。

今年稍早費城 一名聯邦法官判卡拉斯奎羅入獄，命令他向國稅局(IRS)及受騙的有線電視公司支付1600萬元以上的賠償，部分將由13日拍賣收益支付。

根據與該案相關的刑事沒收令，卡拉斯奎羅可能也會失去其他價值數百萬元的資產，包括他在格洛斯特郡(Gloucester County)的家，以及在費城及費城郊區擁有的40幾個房產。