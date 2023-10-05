費城吸毒致死 非裔、西語裔人數急劇上升

費城肯辛頓區廢棄舊鐵路沿線，經常有癮君子聚集，廢棄針筒隨處可見。費城當局報告指出，2022年費城服藥過量致死人數創新高，儘管白人吸毒死亡人數減少，但非裔和西語裔吸毒死亡人數卻都急劇上升。(美聯社)

費城 當局官員在2022年服藥過量死亡的綜合報告中表示，費城服藥過量致死出現新高點，儘管白人吸毒死亡人數減少，但非裔 和西語裔吸毒死亡人數卻都急劇上升。

衛生官員表示，2018年至2022年間，費城非裔吸毒過量致死人數幾乎翻了一倍，從347人暴增到649人；西語裔死亡人數增加了43%；同一時期，白人居民毒過量致死人數則是下降了12%。2022年，非裔男性因吸毒過量死亡人數，是該市所有人口群體中最高的。

費城衛生局藥物濫用及傷害防制組組長貝斯特(Andrew Best)表示：「我們現在正處在一場重大危機中。」

愛滋病倡導組織ACT UP Philadelphia活動人士德馬科(Jose de Marco)表示，這種程度的死亡率是非常嚴重的。該組織旨在推廣減少吸毒傷害的策略。

「我不記得我自己救過多少吸毒過量了，」他說，「我見過有人死在我懷中；我因為這種藥物失去了夥伴；這就是吸毒的現實。與多數種族和社會不公平一樣，都是由非裔和西語裔受害最深。」

貝斯特指出，因各種因素，費城2022年有1413人因吸毒過量死亡，創下歷史新高；2018年，費城共有1116人因吸毒過量死。

去年，83%的用藥死亡皆與鴉片類藥物，主要是人工合成鴉片芬太尼(fentanyl)有關，但超過一半的吸毒過量死亡，是涉及鴉片類藥物與古柯鹼和甲基安非他命等興奮劑。

目前尚不清楚，吸毒者是故意同時使用興奮劑和鴉片類藥物，還是無意中將它們混合在一起食用。

鴉片類興奮劑致死，在非裔和西語裔受害者中尤為普遍；2018年至2022年間，死於鴉片類興奮劑的非裔人數暴增146%，西班牙裔增加了81%。 相較之下，因鴉片類藥物死亡的白人僅增加了 7%。