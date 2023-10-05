我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

費城吸毒致死 非裔、西語裔人數急劇上升

編譯尤寶琪／綜合報導
費城肯辛頓區廢棄舊鐵路沿線，經常有癮君子聚集，廢棄針筒隨處可見。費城當局報告指出，2022年費城服藥過量致死人數創新高，儘管白人吸毒死亡人數減少，但非裔和西語裔吸毒死亡人數卻都急劇上升。(美聯社)
費城肯辛頓區廢棄舊鐵路沿線，經常有癮君子聚集，廢棄針筒隨處可見。費城當局報告指出，2022年費城服藥過量致死人數創新高，儘管白人吸毒死亡人數減少，但非裔和西語裔吸毒死亡人數卻都急劇上升。(美聯社)

費城當局官員在2022年服藥過量死亡的綜合報告中表示，費城服藥過量致死出現新高點，儘管白人吸毒死亡人數減少，但非裔和西語裔吸毒死亡人數卻都急劇上升。

衛生官員表示，2018年至2022年間，費城非裔吸毒過量致死人數幾乎翻了一倍，從347人暴增到649人；西語裔死亡人數增加了43%；同一時期，白人居民毒過量致死人數則是下降了12%。2022年，非裔男性因吸毒過量死亡人數，是該市所有人口群體中最高的。

費城衛生局藥物濫用及傷害防制組組長貝斯特(Andrew Best)表示：「我們現在正處在一場重大危機中。」

愛滋病倡導組織ACT UP Philadelphia活動人士德馬科(Jose de Marco)表示，這種程度的死亡率是非常嚴重的。該組織旨在推廣減少吸毒傷害的策略。

「我不記得我自己救過多少吸毒過量了，」他說，「我見過有人死在我懷中；我因為這種藥物失去了夥伴；這就是吸毒的現實。與多數種族和社會不公平一樣，都是由非裔和西語裔受害最深。」

貝斯特指出，因各種因素，費城2022年有1413人因吸毒過量死亡，創下歷史新高；2018年，費城共有1116人因吸毒過量死。

去年，83%的用藥死亡皆與鴉片類藥物，主要是人工合成鴉片芬太尼(fentanyl)有關，但超過一半的吸毒過量死亡，是涉及鴉片類藥物與古柯鹼和甲基安非他命等興奮劑。

目前尚不清楚，吸毒者是故意同時使用興奮劑和鴉片類藥物，還是無意中將它們混合在一起食用。

鴉片類興奮劑致死，在非裔和西語裔受害者中尤為普遍；2018年至2022年間，死於鴉片類興奮劑的非裔人數暴增146%，西班牙裔增加了81%。 相較之下，因鴉片類藥物死亡的白人僅增加了 7%。

費城 非裔 ACT

上一則

華府古籍欣賞 10/7解析高適「別董大」

下一則

美京中華會館 10/8舉辦雙十升旗禮

延伸閱讀

費城快閃搶劫 70多人被控罪、還有更多嫌犯

費城快閃搶劫 70多人被控罪、還有更多嫌犯
力挺LGBTQ、街友 費城記者在家中遭開7槍身亡

力挺LGBTQ、街友 費城記者在家中遭開7槍身亡
賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星紅旗

賓州華人僑團聯盟慶祝中國國慶 費城市政廳升五星紅旗
費城用藥致死破紀錄 非裔增2成最多

費城用藥致死破紀錄 非裔增2成最多

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
AI在金融機構決定是否放款時的份量越來越重。（取自福斯電視台畫面）

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你過去這些紀錄

2023-09-28 17:39
芝加哥航管局與國泰航空宣布，10月3日起恢復歐海爾機場往返香港的直飛航班。(國泰航空臉書)

終於復飛 國泰航空芝加哥直飛香港 10月3日復航

2023-09-28 09:55
北卡大中國留學生齊太磊。(美聯社)

有精神問題？槍殺北卡大副教授 齊太磊要求換律師

2023-09-27 14:58
返校日國王的女性造型打扮，導致學校扛不住外界批評。（摘自ABC13電視台畫面）

他是返校日國王但外型氣質卻像「她」 德州高中掀議論

2023-09-27 17:39

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安