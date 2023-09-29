我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

紐瓦克、費城機場滿意度 全美墊底

編譯尤寶琪／綜合報導
紐瓦克自由國際機場在「北美機場滿意度研究」的超大型排名中墊底。(美聯社)
紐瓦克自由國際機場在「北美機場滿意度研究」的超大型排名中墊底。(美聯社)

市調機構J.D. Power「北美機場滿意度研究」(North America Airport Satisfaction Study)排名出爐，才剛耗資27億元打造全新A航廈的紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport) ，繼2022年之後，再度於超大型機場(mega-airport)類別中墊底；不過，報告也指出，新航廈有望讓紐瓦克在明年的排名提升。

費城國際機場(Philadelphia International Airport)連續第二年在大型機場(large airport)類別中墊底；紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)在超大型機場類別中名列中段，從2022年的第四名跌落至今年的第11名。

J.D. Power指出，重建後的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，在大型機場類別爬升到中段班，顯示這個曾被拿來與第三世界國家機場相比的機場，取得了進步。

J.D. Power 認為，拉瓜地亞機場的重建，讓該機場的分數從2022年的761分增加到788分；報告指出，完工的新建築和航廈使乘客滿意度大幅躍升，讓該機場脫離墊底的命運。

J.D. Power旅行情報主管泰勒(Michael Taylor)表示，紐瓦克未來幾年可能會出現類似的成長。他說，雖然紐瓦克新的A航廈的成效可能「需要一段時間才能在我們的研究中看到結果，但紐瓦克明年的排名可能會上升」。

底特律都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)在滿分為1000分的評鑑中，以800分的乘客滿意度，在超大型機場類別中居冠；明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)以796分排名第二；內華達州的雷德國際機場(Harry Reid International Airport)以787分排名第三。

費城國際機場在「北美機場滿意度研究」的大型機場排名中墊底。(美聯社)
費城國際機場在「北美機場滿意度研究」的大型機場排名中墊底。(美聯社)

拉瓜地亞機場 費城 德國

上一則

安裝新閘門+高護欄 華府地鐵逃票減

下一則

政府關門 喬州14萬聯邦雇員受影響

延伸閱讀

紐約市在下沉 法拉盛可樂娜公園、拉瓜地亞機場陷最快

紐約市在下沉 法拉盛可樂娜公園、拉瓜地亞機場陷最快
熱帶風暴奧菲莉亞來襲 紐約大風雨急降溫 多個航班延誤

熱帶風暴奧菲莉亞來襲 紐約大風雨急降溫 多個航班延誤
熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤

熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤
新州紐瓦克 擴大安裝槍聲偵測系統

新州紐瓦克 擴大安裝槍聲偵測系統

熱門新聞

維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

很多政府雇員在此 華男攜刀槍進教會被捕「上帝的奇蹟」

2023-09-27 13:54
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了