紐瓦克、費城機場滿意度 全美墊底

紐瓦克自由國際機場在「北美機場滿意度研究」的超大型排名中墊底。(美聯社)

市調機構J.D. Power「北美機場滿意度研究」(North America Airport Satisfaction Study)排名出爐，才剛耗資27億元打造全新A航廈的紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport) ，繼2022年之後，再度於超大型機場(mega-airport)類別中墊底；不過，報告也指出，新航廈有望讓紐瓦克在明年的排名提升。

費城 國際機場(Philadelphia International Airport)連續第二年在大型機場(large airport)類別中墊底；紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)在超大型機場類別中名列中段，從2022年的第四名跌落至今年的第11名。

J.D. Power指出，重建後的拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)，在大型機場類別爬升到中段班，顯示這個曾被拿來與第三世界國家機場相比的機場，取得了進步。

J.D. Power 認為，拉瓜地亞機場的重建，讓該機場的分數從2022年的761分增加到788分；報告指出，完工的新建築和航廈使乘客滿意度大幅躍升，讓該機場脫離墊底的命運。

J.D. Power旅行情報主管泰勒(Michael Taylor)表示，紐瓦克未來幾年可能會出現類似的成長。他說，雖然紐瓦克新的A航廈的成效可能「需要一段時間才能在我們的研究中看到結果，但紐瓦克明年的排名可能會上升」。

底特律都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)在滿分為1000分的評鑑中，以800分的乘客滿意度，在超大型機場類別中居冠；明尼亞波利斯-聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)以796分排名第二；內華達州的雷德國 際機場(Harry Reid International Airport)以787分排名第三。