真武門中華武術學校 宏揚全方位中華武術

真武門中華武術學校擁有國家級終身武術教練資格教練傳授各項武術，並有兼有美國急診科護理師資格的副校長關照訓練時的安全保護和保養。

為USAWKF會員的真武門中華武術學校 Zen WuShu Academy，於日前9/9正式隆重開幕，分不同年齡、級數、及項目的各班次，四歲以上的學員皆可報名，經由武術冠軍教練們測級分班教學，同時，該學校設有成人武術及太極班，是全家強身健體的最佳學院。

真武門中華武術學校，是在創辦人孫軼敏及季璇 二位共同校長因對於中華武術的熱愛而創立。校方鑒於新澤西 (New Jersey), East Hanover Township是個附近交通的中心點和商業區，特選擇附近有許多大型中西商城的商業中心設址開校。學校有24小時全天候的監控和大型停車場。學校的所有軟硬體均在中國知名的武術器材公司專門訂製打造、包括武術專用純手工羊毛的比賽級地毯及專業比賽級制服和裝備，季校長堅持提供學員一個最高質的全方位學習軟硬體環境。

該校教練陣容堅強。三位主教練均為前菲律賓國家武術隊的教練及選手, 在亞太及國際武術比賽上贏得無數冠軍級獎章和取得國際武術教練的終身證書。值得一提是的擁有29年以上的武術資歷的總教練Ezar，除了武術了得，亦是美國急診科護理師。因此，會對學員們的生理健康和訓練時的保護和保養格外用心，並堅守中華武術的的精神，在以用武術強身保安之際，最重要是 傳承中國武德精神，要求學員在任何時中都要學習互相尊重。而在該校教練團隊帶領之下的12名資深黑紅帶等級的學生，於今年七月在馬里蘭州 舉辦的第一屆總統盃(President Cup)武術錦標賽中，勇奪錦標賽總冠軍、23面金牌 、5 面銀牌及1 面銅牌的佳績。

真武門 Zen WuShu Academy是有志學習中華武術的最佳選擇，歡迎前往免費試課及洽詳情。電話: 973-821-5003 學校地址: Zen Wushu Academy，356 NJ-10，East Hanover NJ 07936，或上官網: www.zenwushu.com