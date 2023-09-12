我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

全美台聯會年會 9月15日新州登場

記者孫影真／新澤西州報導
全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會包括專題演講，寶島之夜。(主辦方提供)
全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會包括專題演講，寶島之夜。(主辦方提供)

全美台灣同鄉聯誼會將於9月15日至17日，在新澤西州紐瓦克機場萬豪酒店(Marriott Hotel at Newark Airport)召開第45屆年會，15日舉行免費彭文正座談會，16日舉行開幕式，「專題演講」、「鄉情座談」和「寶島之夜」。

年會以「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」為主題，探討用和諧的態度來辦理聯誼活動。

年會主席黃秀梅表示，中華民國應該用「親美友日和中」還是「親美友日抗中」的政策來處理國際關係？台灣要如何面對美國參議院外交委員會通過的「台灣政策法」？這些都是熱愛中華民國的僑胞們所關切的議題，誠摯邀請民眾與會。

15日下午3至5時，彭文正座談會「論文門攤牌，大選核爆彈」，活動免費；報名電話：(732)986-7802黃淑慧，地址為1 Hotel Rd, Newark, NJ 07114。

16日上午開幕式，接著有「專題演講」、「鄉情座談」等與僑胞互動聯誼之活動。下午6至11時，「寶島之夜」演講造勢晚宴，費用100元；報名電話(732)986-7802黃淑慧、(973)600-4062莊慧敏。

全美台灣同鄉聯誼會成立於1978年中美斷交前夕，目前在北美設有24個分會，積極推動公眾外交，協助政府拓展邦誼。可上網http://tbaa.us/，以及草根外交委員會部落格http://tbaagdc.blogspot.com/，瀏覽該會45年來服務旅美僑胞與中華民國的成果。

中華民國 新澤西州 紐瓦克機場

上一則

2年1600萬 澤西市「130年學校」改建庇護所

下一則

費城公有地平價住宅首戶入住 28萬內買下3房2衛新屋

延伸閱讀

灣區僑團迎雙十 返台慶賀團授旗

灣區僑團迎雙十 返台慶賀團授旗
慶祝雙十國慶 僑社組團返台

慶祝雙十國慶 僑社組團返台
新州部分學校教師短缺 代理老師多 威脅教育品質

新州部分學校教師短缺 代理老師多 威脅教育品質
勞工節周末海邊戲水 新州3死 德拉瓦1亡

勞工節周末海邊戲水 新州3死 德拉瓦1亡

熱門新聞

61歲的歐沛里歐在家門口清理車子遇劫。(youtube截圖)

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

2023-09-06 10:35
兩名男嫌6日清晨在華埠永活街一家酒店前推倒一名華婦行搶。(華埠治安互助隊提供)

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

2023-09-06 11:13
北卡大學為嚴資杰舉行燭光哀悼會。(該校官網)

「他沒有任何白人成分」北卡大命案 高中校長種族言論惹議

2023-09-06 16:01
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
全美生活費用最高的8個都會區，加州聖荷西排第三。（美聯社）

全美生活費最高8都會區 加州4地進榜 聖荷西排第3

2023-09-05 22:16
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬