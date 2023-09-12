全美台聯會年會 9月15日新州登場

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會包括專題演講，寶島之夜。(主辦方提供)

全美台灣同鄉聯誼會將於9月15日至17日，在新澤西州紐瓦克機場 萬豪酒店(Marriott Hotel at Newark Airport)召開第45屆年會，15日舉行免費彭文正座談會，16日舉行開幕式，「專題演講」、「鄉情座談」和「寶島之夜」。

年會以「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」為主題，探討用和諧的態度來辦理聯誼活動。

年會主席黃秀梅表示，中華民國 應該用「親美友日和中」還是「親美友日抗中」的政策來處理國際關係？台灣要如何面對美國參議院外交委員會通過的「台灣政策法」？這些都是熱愛中華民國的僑胞們所關切的議題，誠摯邀請民眾與會。

15日下午3至5時，彭文正座談會「論文門攤牌，大選核爆彈」，活動免費；報名電話：(732)986-7802黃淑慧，地址為1 Hotel Rd, Newark, NJ 07114。

16日上午開幕式，接著有「專題演講」、「鄉情座談」等與僑胞互動聯誼之活動。下午6至11時，「寶島之夜」演講造勢晚宴，費用100元；報名電話(732)986-7802黃淑慧、(973)600-4062莊慧敏。

全美台灣同鄉聯誼會成立於1978年中美斷交前夕，目前在北美設有24個分會，積極推動公眾外交，協助政府拓展邦誼。可上網http://tbaa.us/，以及草根外交委員會部落格http://tbaagdc.blogspot.com/，瀏覽該會45年來服務旅美僑胞與中華民國的成果。