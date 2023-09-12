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費城公有地平價住宅首戶入住 28萬內買下3房2衛新屋

記者張聲肇／綜合報導
「轉動鑰匙」計畫住宅首戶入住剪綵儀式。 (取材自臉書)
「轉動鑰匙」計畫住宅首戶入住剪綵儀式。 (取材自臉書)

2022年4月，費城宣布千戶公有地平價住宅開放首購族申購，本月7日，費城自來水處30歲員工羅贊斯基(Matthew Rozanski)歡慶成為第一個入住南區三房兩衛新屋的受益人。

自稱 「幸運」的羅贊斯基說，擁有自己名下的房子「對我這種年紀的人來說，絕不是容易的事。若不是費城市府這項政策，我不認為我會有這麼一天。」

讓羅贊斯基受惠的「轉動鑰匙」計畫(Turn The Key)，是費城市議會通過的4億元「鄰里保護倡議」中的一環，預算金額700萬元，由市府提供公有土地，和建商合作建造平價住宅，供首購族申購。

申購「轉動鑰匙」住宅的市民必須從未購屋，或過去三年名下沒有任何房產，並符合一定年收入標準，費城住宅發展局執行長湯瑪斯(David Thomas)說，以「市府員工優先」，因為｢我們希望他們住在費城，住在他們買得起的房子裡。」

市議會議長克拉克(Darrell Clarke)在首戶入住剪綵儀式上表示，「我們得照顧我們市府同仁。」

根據「轉動鑰匙」計畫，單身申購者年收入不得超過8萬100元，三口之家年收入限在10萬3000元以下。申請人可同時申請費城首購屋補助款，和銀行低利貸款最高7萬5000元，分20年償還，減輕負擔。

人口普查局資料顯示，2021年費城家戶平均年收入為5萬2900元。

目前為止，市府已承諾補貼631戶4700萬元，其中277戶已經開工興建。每戶房價不得高於28萬元，也就是7月費城房地產市場住屋的中間價位。

羅贊斯基的新家位於費城南區，由BVG地產開發公司興建。

湯瑪斯希望費城此項政策可做為其他城市的典範。

費城 人口普查 貸款

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