巴士廠商破產 費城25輛電動巴士不能用 恐虧損2400萬元

賓州東南地區交通局向Proterra公司採購的25輛電動巴士已閒置3年，廠商申請破產保護，使問題更加複雜。(SEPTA官方臉書)

費城 向Proterra公司採購的25輛電動巴士已閒置3年，廠商8月申請破產 保護，使問題更加複雜，賓州東南地區交通局(SEPTA)購車的2400萬元恐將付諸流水。

這批電動巴士上路六個月後，便因車體結構破裂等問題，禁止上路，停放在費城南部調度場，其中一輛去年還曾起火燃燒。

SEPTA本來和承包商談判如何將巴士修復重新上路，但還沒談出結果，包商今年8月7日就向法院申請破產保護，談判取消。

SEPTA發言人布許(Andrew Busch)說：「目前我們不知道下一步該怎麼走，有何法律補救辦法，更不知道電動巴士何時可重新上路。」

Proterra表示，希望有人投資或收購公司，以便繼續營業，聲請破產保護只是暫時不讓債權人打擾公司重組。

總公司位於加州 的Proterra是電動巴士的領導業者，也生產重型車輛的傳動系統、電池和充電設備。申請破產的原因是通貨膨脹和高利率造成製造成本大增，但又不能轉嫁給早先簽約採購的客戶。

SEPTA透過比價方式採購公車，以最低價優先，廠商利潤有限。Proterra的破產申請書指出，各公車業者提出「高度客製化」的特殊規格要求，製造過程難以大規模生產，製造成本因而大幅增加，有時甚至還得滿足買方的額外售後服務需求。

SEPTA的官方立場是盡快和Proterra達成協議，讓這25輛電動巴士早日服務市民。

該局另與加拿大New Flyer公司簽訂了1億7800萬元合約，採購222輛柴電混合巴士，取代目前的全柴油車；另以1700萬元訂購10輛氫燃料零排放電動巴士。