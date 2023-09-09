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勞動節周末海邊戲水 新州3死 德拉瓦1亡

編譯尤寶琪／綜合報導
大西洋中段海岸在颶風過後出現危險離岸流，讓救生員疲於奔命；5日勞動節假期中，數百名在海邊戲水的遊客因此需要救援，新州海岸傳出三人喪命，德拉瓦州也有一人不幸死亡。(路透)
大西洋中段海岸在颶風過後出現危險離岸流，讓救生員疲於奔命；5日勞動節假期中，數百名在海邊戲水的遊客因此需要救援，新州海岸傳出三人喪命，德拉瓦州也有一人不幸死亡。(路透)

大西洋中段海岸在颶風過後出現危險離岸流，讓救生員疲於奔命；5日勞動節假期中，數百名在海邊戲水的遊客因此需要救援，新州海岸傳出三人喪命，德拉瓦州也有一人不幸死亡。

國家氣象局(National Weather Service)5日持續針對從紐約到北卡沿岸地區發出離岸流警告，並敦促泳客要格外小心，沒有救生員的區域別下水；某些地區則因為情況惡劣，且缺乏救生員而禁止下水。

當局指出，這次出現的危險離岸流，是由颶風富蘭克林(Hurricane Franklin)和颶風伊達利亞(Idalia)所引發的；官員警告，離岸流會導致戲水民眾被快速帶離海岸，並指出，想逃出離岸流千萬不可朝海岸游，而是要與海岸平行，游出離岸流區域。

據艾斯伯瑞公園報(Asbury Park Press)報導，新州至少有三人不幸喪命，其中包括一名來自多明尼加的22歲男子；該男子3日與兩名友人一起在海邊游泳時，於Beach Haven附近水中開始掙扎；十多名救生員組成人鍊進行救援，兩人被安全救上岸，但第三人消失於水中，遺體在數小時後被發現。

同時，搜救人員5日仍持續尋找周末在新州海岸失蹤的另外兩名泳客；目前兩人已被判定死亡。

據當地媒體報導，另有一名來自馬里蘭州的31歲男子，於4日早晨被發現在德拉瓦州雷荷勃斯灘(Rehoboth Beach)死亡。

北卡羅來納州外灘(Outer Banks)則有一名女子遭巨浪捲入海中，被救上岸後宣告死亡。其他戲水相關死亡事件，還包括紐約州一對夫婦和維吉尼亞州一人。

新州 颶風 北卡羅來納州

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