新州部分學校教師短缺 代理老師多 威脅教育品質

學校開學了，但新澤西州部分學校出現嚴重教師短缺問題，學生恐得長期面臨由代課老師授課、大班制上課。(美聯社)

「新澤西校長暨督學協會」(New Jersey Principals and Supervisor Association)執行董事賓格特(Karen Bingert)指出，學校開學了，但新州 部分學校出現嚴重教師短缺問題，學生恐得長期面臨由代課老師教學、大班制上課；而老師則得負責更多班級，甚至是遠距離上課的情況。

賓格特說：「各界普遍認同這情況不見好轉，甚至比去年更糟。」她指出，數學、科學和各國語言等難以填補的科目，都持續出缺，而向來較容易徵人的小學老師、以及體育、英語和社會科老師，目前也都找不到人。

賓格特甚至聽說，有些學區 所發布的職位連申請人都沒有，尤其是特殊教育 和科學、技術、工程和數學(STEM)等科目；有些學校從新學年開始，每位特殊教育老師都得額外再教一門課。

不過，每個學校的人資情況因地區而異；湯姆斯河市(Toms River)學區發言人肯尼(Mike Kenny)就表示，該學區並沒有缺人；坎伯蘭郡(Cumberland)莫里斯河(Maurice River)鎮校長科恩(Jeremy Cohen)則表示，目前仍在尋找特殊教育學科老師。

新州教育委員會(Board of Education)成員里卡(Joseph Ricca)表示，學生所接受的教育品質受到了威脅。「我們社會必須做出承諾，確保我們國家每位年輕人，都能接觸到優秀的老師。」

但新州並非是唯一在人資上面臨困難的州，甚至可能比其他某些州的狀況還要好一些。8月中旬，佛州有高達5000個教師職位空缺，光是邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)就有280個教職缺額；2022年一起研究顯示，全美共有3萬6000個教職空缺，不合格教師則高達16萬3000名。