GPA創學區紀錄 新州1高中生今秋進哈佛

紐瓦克高中生奧卡福(Achunike Okafor)以GPA 4.625高分畢業，創下學區有史以來最佳成績紀錄，預定今年秋天進入哈佛大學就讀。(Newark Board of Education官網)

據新澤西先鋒報(NJ Advance Media)報導，紐瓦克(Newark)一名高中生奧卡福(Achunike Okafor)以成績平均績點(GPA)4.625高分畢業，創下學區 有史以來最佳紀錄，他在今年秋季將成為哈佛大學 新鮮人。

現年18歲的奧卡福過去幾年每天花七小時念書，終於成為紐瓦克學區GPA最高分紀錄保持人，他難掩興奮表示：「我不敢相信只花四年時間，就獲得這種成績，原本目標只是為申請大學，結果出乎意料，我非常感謝能有這樣的結果。」

奧卡福以GPA 4.625的傲人成績，自科學園區高中(Science Park High School)畢業，並申請到包括哈佛大學在內等全國40多所頂尖大學獎學金，最後決定進入哈佛大學攻讀神經科學(neuroscience)和電影。

科學園區高中校長吉爾哈特 (Darleen Gearhart)讚揚奧卡福的學業成績並表示：「奧卡福優異的表現和決心，證明堅持不懈的努力真的可以取得好成績。」

奧卡福則將自己的好成績歸功於在高中擔任代數老師的父親(Godfrey Okafor)，他表示：「父親清楚告訴我，擁有大學文憑多麼重要，他還告訴我，成功來自於努力，並會帶來穩定的經濟條件。」

此外，奧卡福也感謝透過參加國際文憑(International Baccalaureate)計畫和Audible未來領袖(Future Leaders)計畫，學習到時間管理技巧，並為現實夢想預做準備，Audible社區教育總監 安德生(Jeff Anderson)與有榮焉表示：「奧卡福取得如此令人難以置信的成績，皆來自於用功和堅持不懈。」

奧卡福計畫未來成為一名醫師，返鄉服務，他表示：「我需要並期望為大眾服務，這是我努力念書的最大動力。」並強調：「很多人在成功後，就不再回到老家，我不希望我的故事以這種方式結束，我希望回歸故里並盡一己之力服務紐瓦克。」