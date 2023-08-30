澤西海岸宵禁見效 青少年滋事大減 今年僅開出7000次警告

新州澤西海岸多個城市對青少年實施宵禁措施後，青少年聚眾滋事大幅減少。圖為北懷爾德伍德市一處海灘。(美聯社)

今年夏天，新澤西州 警方針對澤西海岸(Jersey Shore)當地社區的未成年人實施宵禁 措施，經過兩個月後，警方表示確實達到嚇阻效果，青少年聚眾滋事發生率已經大幅減少。

五月岬郡(Cape May County)發言人博根(Doug Bergen)表示，宵禁「非常有效地減少過去數年夏天，愈來愈多不守規矩的青少年大規模聚眾滋事的機會。」並強調當地居民、外來遊客和商家也全力支持青少年宵禁。

根據統計，去年夏季，五月岬郡警方對青少年滋事行為發出近1萬7000次違規警告，但今年只發出7000次警告，顯示宵禁確實減少青少年喝酒、鬧事等種種脫序行為的發生。

位於澤西海岸的懷爾德伍德市(Wildwood)，由於當地青少年頻頻聚眾茲事，市委員會也在今年7月通過一項緊急法令，要求18歲以下未成年人，除非有父母或監護人陪同，否則一律禁止在午夜12時過後，逕自出入公共場所。

懷爾德伍德副市長克里斯塔·菲茲賽門(Krista Fitzsimons)表示：「青少年滋事問題並非懷爾德伍德市獨有，澤西海岸沿線許多城鎮發生愈來愈多治安事件，因此我們有責任執行法律，以維護居民和遊客安全，提供安心的環境。」

另外海洋郡湯姆斯河鎮(Toms River)警局長利托(Mitchell Little)也表示，今年夏天針對沒有成年人陪同在場的未成年人，實行晚間10時之後的宵禁措施，確實達到效果，他並說：「宵禁是很好的手段，減少青少年滋事以及一票人破壞海岸社區的機會。」

野林市(Wildwood)警局長拉西塞羅(Christian LaCicero)表示，自6月份國殤日(Memorial Day)連假期間，澤西海岸發生多起青少年滋事事件後，許多社區聯手對未成年人祭出宵禁措施，拉西塞羅強調：「這種嚇阻力讓警方在青少年鬧事時，擁有極大優勢，關鍵就在這裡。」