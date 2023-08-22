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收回扣 澤西市公寓物業經理、大樓看管人被捕

編譯徐薏茹／綜合報導
澤西市一公寓大樓的物業經理和大樓看管人被控收受回扣，詐騙房屋所有權人47萬元。圖為新澤西州聯邦檢察官辦公室。(官網照片)
澤西市一公寓大樓的物業經理和大樓看管人被控收受回扣，詐騙房屋所有權人47萬元。圖為新澤西州聯邦檢察官辦公室。(官網照片)

新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)指出，受雇管理澤西市(Jersey City)一公寓大樓群的兩名男性被控收受回扣，詐騙房屋所有權人47萬元。

該公寓大樓的物業經理班奈特(Ranaldo Bennett)、管理員督導史密斯(Jonathan Smith)各被控三項罪名，包括共謀電匯詐騙和洗錢。班奈特於本周稍早被逮捕，史密斯於10日落網。

澤西市的奧貝多斯(Nathaniel Obedos)是涉案第三人，7月6日在聯邦法院認罪共謀從事電匯詐騙。

根據公開文件與法庭陳述，奧貝多斯2018年11月至2020年10月與班奈特、史密斯共謀詐騙房屋所有權人，文件中所稱之「公寓大樓委員會」，該公寓大樓群是多棟多樓層結構的建築。

班奈特、史密斯身為物業經理及管理人，將整修與維護工作發包給奧貝多斯和他的公司，並收取回扣。

兩人偽造費用清單，大幅虛報奧貝多斯工程款，依據這些假造清單，該大樓委員會支付奧貝多斯超額費用，奧貝多斯之後再將多出的金額付給班奈特、史密斯做為回扣。

大樓委員會總共付給奧貝多斯公司超過100萬元，然而實際工程費用只要50萬元，奧貝多斯將超收費用中46萬元付給班奈特，1萬7000多元付給史密斯。

班奈特和史密斯因共謀電匯詐騙將面臨最高20年徒刑，洗錢則最高可判處10年徒刑，每項指控還包括最高25萬元罰款，或是犯罪總收入的兩倍金額，以金額最高者為準。奧貝多斯定於11月9日接受量刑。

塞林格同時讚揚聯邦調查局特別探員丹尼希(James E. Dennehy)指揮紐瓦克(Newark)分局協助調查、逮捕並促成認罪。

詐騙 新澤西州

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