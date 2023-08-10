賓州擁槍家暴者槍枝沒收率僅13% 明顯執法不力

2020年元月至2023年6月間，費城警方接獲1萬28份要求沒收槍枝的保護令，但執行率僅13%，明顯執法不力。(美聯社)

根據統計，去年賓州 近三分之二家暴 案件涉及槍枝暴力，而且若加害者擁有槍枝，女性被槍殺機率會暴增五倍，不過費城 警方受理家暴案，沒收槍枝執行率僅13%，執法不力的程度，讓許多家暴受害者無法接受。

2020年惠特妮·布朗(Whitney Brown)被前夫摔斷鼻樑，於是報警申請家暴保護令，但是前夫持有的槍枝，仍讓她膽戰心驚：「他仍在跟踪我，他仍然造成我的混亂。」

拖延兩年後，布朗終於取得法官核發的保護令，並引用2019年4月生效的79號法律(Act 79)，授權警方24小時內沒收施暴者槍枝，但是38歲的布朗表示：「警方從未去過前夫住處，從未沒收他的槍枝。」

根據報導，2020年元月至2023年6月間，費城警方接獲1萬28份要求沒收槍枝的保護令，不過賓州警方資料顯示，執行率只有13%，相較於同期其他地區執行率45%至61%，明顯執法不力。

路德教會庇護之家(Lutheran Settlement House)家暴主任尼亞喬戈(Marcella Nyachogo)表示，執法不力不但失信於民，也讓被害人長期活在暴力陰影下。

家暴受害人，也是非營利組織「皇后區反家暴聯合組織」(Queens United Against Domestic Violence)主持人法蒂瑪·阿布杜·強生(Fatima Abdul Johnson)表示，家暴受害女性會希望警方沒收武器，坦言：「武器是施暴者的控制工具，總覺得執法單位不和受害人站在一起，經常忽視我們。」

52歲前警官、家暴受害者尤妮絲·艾倫(Eunice Allen)也表示：「如果有更多受害者確信獲得保護，就能挺身而出，遏止施暴者進一步為所欲為。」

據了解，費城警局局長比拉(Rochelle Bilal)2020年上任後，誓言要將槍枝沒收執行率提高至70%，並編列數百萬元經費增聘人員，以填補警力不足問題。