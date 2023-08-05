6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
費城葛蘭姆商業保險公司(Graham Co.)全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工每人可分得逾100萬元。
買主馬許與麥克列南(Marsh & McLennan Agency)保險仲介公司，是總部位於紐約的全球保險巨擘馬許與麥克列南集團子公司，業務範圍橫跨美國各州。業界人士說，買主同意以葛蘭姆每年營業額的五倍價格，買下這家員工擁有的公司。
收購條件包括將出售金額列為每位股東的退休基金，這樣可以免稅，因此，扣除還債數額，每人可分得100多萬元。67歲的副董事長米契爾(Mike Mitchell)說，對某些人來說，這將是「改變一生」的金額。
出售所得並非全體員工平分，而是根據職等和服務年資，有不同的持股比率，例如董事長葛蘭姆本人持股就多些。但米契爾和65歲的總經理兼執行長艾維爾(Ken Ewell)說，再高階的主管，持股比率也沒超過10%。因此，很多長期任職的員工，退休基金突然增加100萬元以上者，比比皆是。
1990開始任職葛蘭姆的產銷專家柯茲(Sara Kurtz)，2017年聽到公司要實施員工持股制以後，就熱中擁戴這新制度，看著自己的持股每年漸增，樂在其中。上月，公司決定出售，每人持股可換得四倍以上現金的消息傳開後，她更欣喜若狂。這筆交易將在年底生效。
突然多了一大筆現金收入的柯茲，人生有何變化？她說，孩子再過兩年要上大學，「我不用擔心這筆費用了。」現年54歲的她說，「和我年紀相仿的同事，莫不感到狂喜又感恩。這筆錢讓我心安。」
2017年，董事長葛蘭姆拒絕某家公司2億3000萬元的出價，決定賣給全體員工，讓員工共同持股經營。此後，年營業額從5400萬元增為7350萬元。
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