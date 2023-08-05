6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

費城 葛蘭姆商業保險 公司(Graham Co.)全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工每人可分得逾100萬元。

買主馬許與麥克列南(Marsh & McLennan Agency)保險仲介公司，是總部位於紐約的全球保險巨擘馬許與麥克列南集團子公司，業務範圍橫跨美國各州。業界人士說，買主同意以葛蘭姆每年營業額的五倍價格，買下這家員工擁有的公司。

收購條件包括將出售金額列為每位股東的退休 基金，這樣可以免稅，因此，扣除還債數額，每人可分得100多萬元。67歲的副董事長米契爾(Mike Mitchell)說，對某些人來說，這將是「改變一生」的金額。

出售所得並非全體員工平分，而是根據職等和服務年資，有不同的持股比率，例如董事長葛蘭姆本人持股就多些。但米契爾和65歲的總經理兼執行長艾維爾(Ken Ewell)說，再高階的主管，持股比率也沒超過10%。因此，很多長期任職的員工，退休基金突然增加100萬元以上者，比比皆是。

1990開始任職葛蘭姆的產銷專家柯茲(Sara Kurtz)，2017年聽到公司要實施員工持股制以後，就熱中擁戴這新制度，看著自己的持股每年漸增，樂在其中。上月，公司決定出售，每人持股可換得四倍以上現金的消息傳開後，她更欣喜若狂。這筆交易將在年底生效。

突然多了一大筆現金收入的柯茲，人生有何變化？她說，孩子再過兩年要上大學，「我不用擔心這筆費用了。」現年54歲的她說，「和我年紀相仿的同事，莫不感到狂喜又感恩。這筆錢讓我心安。」

2017年，董事長葛蘭姆拒絕某家公司2億3000萬元的出價，決定賣給全體員工，讓員工共同持股經營。此後，年營業額從5400萬元增為7350萬元。