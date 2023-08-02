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登陸紐約時代廣場霸屏中心 香港著名歌手陳奕迅北美巡演已開票

本報訊
陳奕迅演唱會
陳奕迅演唱會

香港著名歌手陳奕迅(Eason Chan)在他的社交媒體上宣佈了他的北美巡迴演唱會已於7月14日在6個城市同步開票，並在開票前夕霸屏紐約時代廣場中心，令海內外的歌迷們驚喜連連。美加巡演行程：8月30日在紐約Barclays Center、9月6日在多倫多Scotiabank Arena、9月10日在芝加哥United Center、9月15日在洛杉磯Honda Center、9月20日在舊金山Chase Center、9月25日在溫哥華Pacific Coliseum等六大城市的萬人體育館，帶來原版的精彩演出，為歌迷熱情獻唱！

對於期待已久的陳奕迅粉絲們來說，北美6站巡演票務資訊，將在7月14日於官方平臺Ticket Master和Ticket Leader公佈。陳奕迅(Eason Chan)的「Fear and Dreams世界巡迴演唱會」北美站無疑將再次引發搶票熱潮，讓歌迷們一起等待E神陳奕迅帶來的音樂盛宴及創舉。

陳奕迅(Eason Chan)的北美巡演在美國時間7月8日晚上的紐約時代廣場驚喜霸屏，引來一眾線上和線下華人以及海外粉絲的雀躍轟動。作為能在紐約時代廣場上霸屏的少數亞洲歌手，主辦單位為表示對本次演唱會充滿信心，並為一眾線上和線下華人以及海外粉絲帶來驚喜，特別加碼投放資源，在開票前於北美地標紐約時代廣場驚喜霸屏、投放多塊巨型螢幕，為本次演唱會造勢宣傳，亦讓(Eason Chan)成為少數能在時代廣場霸屏之亞洲藝人。

陳奕迅也在近日的生日會上提到，本次北美巡演他將帶著一百四十人的大團隊，把最大的Video Wall飄洋過海帶到北美，用一個月的時間在6個城市演出，希望可以為當地歌迷帶來跟香港一樣原汁原味的演出體驗。陳奕迅Eason還直言：「這次北美巡演，心情既緊張又興奮！」

有著「金曲歌王」之稱的樂壇天王陳奕迅，不僅在全球華人中有著極大的盛譽，其影響力還輻射到了海外的其他社群。據美國新聞網站SFGate報導，陳奕迅是首位在舊金山Chase Center舞臺上獻唱的亞洲藝人，創造了該場館的一項歷史，這無疑彰顯出陳奕迅在全球樂壇的廣泛影響力；他的音樂跨越語言和文化的障礙，贏得了全球樂迷的熱烈歡迎和尊敬。放眼E神在海外巡演的演出歷史，將舞美製作空運至北美並在大名鼎鼎的萬人體育館中進行原版創意巡迴表演，陳奕迅這一次可謂是打破了自己的成績，能破陳奕迅記錄的只有他本人。

此外，本次陳奕迅北美巡演的多倫多站也再度選擇了當地最大的演出場館Scotiabank Arena（原名Air Canada Centre）進行演出。他曾在這裡舉辦過多次場他個人的演唱會，每次都座無虛席，這次再次回歸，是對他音樂魅力的最好見證，也是他對粉絲們熱愛的回饋。購票可至官方平臺Ticket Master和Ticket Leader。

開票 華人 舊金山

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