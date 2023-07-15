員工歧視言論校方未懲處挨告 羅格斯大學280萬和解

根據NJ Advance Media報導，羅格斯大學(Rutgers University)近期支付280萬元和解金解決一項涉及歧視的訴訟，該訴訟指控該校兩名職員於2014、2015年發表歧視性言論，但並未受到懲處。

紐瓦克羅格斯大學前女子籃球隊教練莫里斯(Kevin Morris)於2017年5月向埃塞克斯郡(Essex County)高等法院提起訴訟，指控長期在該校擔任體育主任的格里芬(Mark Griffin)，在員工會議上發表恐同與種族歧視 言論，並且在私下與公共場合發表與女學生球員相關的性別歧視及猥褻言論。

訴訟稱格里芬經常在員工會議上有恐同及種族歧視發言，在其中一個案例中，他試著向員工保證新的球隊吉祥物「不會是同性戀 」；在另一案例中，他用種族歧視詞彙稱紐瓦克自助洗衣店的店主是「中國佬」(Chinaman)。

另有七名前球員加入該起訴訟，指控在格里芬病假期間接替其職務的臨時總教練扎索夫斯基(William Zasowski)，同樣發表詆毀言論。

六名球員因受到精神損害獲得共100萬元賠償金，代表球員的律師巴柏(Kevin Barber)先前向NJ Advance Media透露，該案被第七原告球員因未公開的原因被駁回。

根據法庭文件，球員與校方於5月底簽署和解協議，並於6月12日實行解雇通知。