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南美盜竊集團 鎖定豪宅、亞裔住家

編譯徐薏茹／綜合報導

德拉瓦州紐卡斯爾郡(New Castle County)警察局與其他執法單位日前發出警告，呼籲居民注意南美竊盜集團在全國各地入室盜竊的風氣，竊賊以高級住宅和亞裔居民的住宅為目標，進行組織嚴密的犯罪活動，集團成員多為智利或哥倫比亞人。

南美竊盜集團使用無線電、偽裝、把風、監視等方法探查行竊的目標房屋與社區。他們行動迅速，盜走珠寶、手錶、名牌商品、現金、金條等貴重物品，通常將贓物運為母國，或試圖在離開美國前賣出。

紐卡斯爾郡警方已經逮捕其中數人，但仍在搜捕其他通緝犯。

警方建議屋主採取以下額外措施保護房產與個人物品。

1.諮詢房產所有者協會，詢問在社區出入口安裝車牌自動識讀機。

2.在外門安裝嵌鎖並加固門框，在所有門使用高品質的鎖，或考慮升級成智慧鎖增加安全。在所有可入內的窗戶裝鎖，使用安全防爆膜或層壓板。

3.安裝全面的家庭保全系統，包括防盜警報器、動作感測器及監視器。貼上提醒有保全系統的標語或貼紙具有威懾作用。

4.將貴重物品與重要文件放在鎖箱，避免放在能透過窗戶輕易看見、或容易取得的區域。

5.避免在社群媒體上分享假期行程或發布顯示離家的訊息，以免成為竊賊可利用的資訊。

6.在防護較差的入口處安裝防盜鐵柵、護欄，如地下室窗戶或拉門。或考慮加裝門擋、安全片(security plate)，防止強行入侵。

警察 亞裔 德拉瓦州

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