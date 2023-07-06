我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／調查173國能力 德研究稱亞洲這國排第1

生奶、生牛肉… 7種高風險食物 食安學者：別吃

費城獨立日遊行中華公所隊伍吸睛 獲眾人喝彩

本報訊
中華公所總顧問陳姿（左2）、董事長林興（右3）、麥鵬（左3）等遊行合影。
中華公所總顧問陳姿（左2）、董事長林興（右3）、麥鵬（左3）等遊行合影。

7月4日獨立日為美國國慶日，以紀念1776年7月4日大陸會議在費城通過美國《獨立宣言》。每年的這一天，全美大大小小的教堂鐘聲齊鳴，各地居民自發舉行慶祝遊行，全美到處飄揚著紅白藍條的國旗。群眾遊行、音樂會和燃放禮花逐漸成為慶祝美國誕生日的傳統活動。

費城是美國的建國之城，獨立日對於費城民眾自然意義非凡。7月4日，一年一度的盛大國慶遊行吸引了數十萬來自世界各地的居民圍觀，為美國慶祝247歲生日。費城中華公所率領各界華裔居民組成強大的中華文化遊行隊伍，使得獨立日大遊行別具特色。

早9時，中華公所會址處已經聚集了大量華裔僑胞，眾人身穿各式民族服裝，打扮鮮豔，士氣高漲，人手一面的美國國旗迎風飄揚。中華公所總顧問陳姿說：“每年一次的美國獨立日遊行，是華埠的大事，我們的重視程度絲毫不亞於中國春節。”

11時，龐大遊行隊伍前的美軍儀仗部隊的分列式，標誌著慶祝活動的正式開始，圍觀人群齊聲歡呼。遊行隊伍多種多樣，包括美國創立先賢、陸軍、員警、消防遊行隊，還包括各州小姐，獨立搖滾樂隊，老爺車隊等，來自世界各地的移民隊伍也不少，如菲律賓，加勒比海國家等。遊行人員身著充滿活力的服裝，遊行樂隊和文化團體為沿途民眾展示各種表演，遊行隊伍從市場街(Market Street)與2街的交界處開始，沿著市場街一路向西，走過獨立宮，行進到市政廳，並在沿途接受人群的歡呼喝彩。

中華公所遊行隊伍龐大，超過百米長度，由中華公所總顧問陳姿、董事長林興、麥鵬，費城市長亞裔人際關係專員陳威等領先，隨後是各大華裔社團僑領僑胞。開心、喜悅、CoCo快樂、富貴、好心情、四朵金花、彩虹舞蹈隊全部登場，身著各色服飾，格外靚麗。隊伍一邊前行，一邊向圍觀民眾揮手致意，李氏舞獅隊在前鑼鼓喧天，新澤西李曦帶領的舞龍隊在後穿針引線，中華公所的隊伍張弛有序、神采飛揚，得到了街邊遊客的熱烈掌聲。

遊行完畢，中華公所在東方明珠酒樓舉行慶祝宴會，600余名社區貴賓及參加遊行人士出席。眾舞蹈隊演繹多台舞蹈節目，穿插上演，場面歡聲笑語，熱鬧非凡。

中華公所總顧問陳姿在致辭中表示，15年來的獨立日大遊行，中華公所均代表費城全體華人參與，展現了華人的形象和力量，向主流社會證明華裔同胞對居住國的熱愛及關懷。華埠遊行隊伍越來越龐大，代表著越來越多的華人願意站出來弘揚中華文化。感謝中華公所全體同仁及政府人士的支持與努力，感謝華埠兄弟僑團的鼎力相助，還有眾多出錢又出力的熱心同胞，希望此等大愛精神薪火相傳，恩澤後世。

此外，中華公所董事長林興、麥鵬，美國華人華僑聯合總會主席林建新、賓州參議員謝裡夫(Sharif Street)、市議員斯奎拉(Mark Squilla)等政府官員，賓州華人僑團聯盟秘書長朱楓等僑領也紛紛上臺致辭，祝賀遊行活動順利舉辦。

參加遊行人員在中華公所門前合影。
參加遊行人員在中華公所門前合影。
費城華埠遊行隊伍走過獨立宮前。
費城華埠遊行隊伍走過獨立宮前。

費城 華人 華裔

上一則

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

下一則

希望中文學校泰城校區 夏季野餐圓滿成功

延伸閱讀

7天19宗… 華埠商家頻遭偷搶 5非裔青少年多次犯案

7天19宗… 華埠商家頻遭偷搶 5非裔青少年多次犯案
阿拉米達國慶遊行 台山同鄉百人同歡

阿拉米達國慶遊行 台山同鄉百人同歡
費城槍殺5人 40歲嫌犯過堂稱替天行道

費城槍殺5人 40歲嫌犯過堂稱替天行道
推廣夏季旅遊 維州費郡贈「LOVE」雕像給費城

推廣夏季旅遊 維州費郡贈「LOVE」雕像給費城

熱門新聞

至本世紀末，休士頓將成為全美人口第二大城。（KPRC）

預測分析：本世紀末 這3城市人口排全美前三

2023-07-03 15:05
290州際公路積水嚴重。（特派員黃惠玲／攝影）

芝加哥暴雨 公路積水汽車受困 「危及生命、避免外出」

2023-07-02 14:11
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
新榮 Skokie 超市 7/4盛大試業歡迎各界光臨指導

新榮Skokie超市 7/4盛大試業 歡迎各界光臨指導

2023-07-02 01:58
淺灰色的檸檬鯊出現，一口將男子咬傷、拖入水中。（取材自Instagram）

佛州釣客水邊洗手 下秒鯊魚冒出「猛撲狠咬」直接拖下船

2023-07-01 22:46
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46

超人氣

更多 >
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」
留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥

留學出軌境外男子…女工程師當17年間諜 還拉丈夫入夥
前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會
李玟輕生⋯許瑋甯慟曝最後約定：2月有聯繫

李玟輕生⋯許瑋甯慟曝最後約定：2月有聯繫