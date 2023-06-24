我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

今年前3個月 新州車禍死亡人數下降

編譯徐薏茹／綜合報導
2023年前三個月新州的交通事故死亡人數下降10.8%。(Getty Images)
2023年前三個月新州的交通事故死亡人數下降10.8%。(Getty Images)

2020年後新澤西州與全國的交通事故死亡人數不斷增加，這一趨勢終於出現變化，全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)21日公布報告，顯示2023年前三個月全國與新州車禍死亡人數均下降。

與2022年同期相比，2023年前三個月全美的交通事故死亡人數下降3.3%，去年同期估計有9645人死於交通意外。

2023年前三個月新州的交通事故死亡人數下降10.8%，從去年第一季的139死減少至今年同期的124死；預估致死率為每1億行駛里程(VMT)有0.68人死亡，低於2022年同期的0.81人。

另外，根據新澤西州警的報告，2022年6月21日至2023年6月22日，交通死亡人數下降20%；截至21日早，230起車禍中共241人喪生，2022年同期291起車禍共303人喪生。

大西洋中部美國汽車協會(AAA Mid-Atlantic)發言人及安全專家諾柏(Tracy Noble)表示，儘管死亡人數減少，但並不代表駕駛人應該放鬆警惕，尤其是在本月開始的夏季交通高峰期間更應該注意。

州警的統計數據顯示，新州仍有許多行人死於交通意外，2021年有70人，2022年75人，2023年74人；騎自行車的死亡率較低，今年到目前為止共4人死於自行車意外，去年同期有11人死於自行車意外，2021年同期共9人。

2021年新州發生217起撞擊行人致死車禍事故，是自1989年來的最高點。

密德薩克斯郡(Middlesex County)是新州今年交通事故死亡人數最多的郡，共30起車禍導致30死，該郡的行人死亡數也是最多，今年目前為止共12名行人死亡；死亡人數第二多的是海洋郡(Ocean County)，共21起車禍導致22死。

車禍 新州 新澤西州

上一則

迎接盛夏 大華府7月活動場場精彩

下一則

華裔女婿傑龍 出席Amtrak董事任命聽證

延伸閱讀

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施
新州男稱家族擁地80年 控鎮府擅賣

新州男稱家族擁地80年 控鎮府擅賣
新州愛迪生市 遭德州騙子詐走28萬

新州愛迪生市 遭德州騙子詐走28萬
槍殺女友等判刑 新州律師獄中病亡

槍殺女友等判刑 新州律師獄中病亡
新州居民學貸 累計積欠440億

新州居民學貸 累計積欠440億
上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕

上傳兒童色情照 新州兼職特別警察被捕

熱門新聞

身穿藍衣服的男子自稱是基督徒，並要求店家退款。(取自推特)

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

2023-06-22 10:38
33歲的關帥遇劫遭槍殺。(本報檔案照片)

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

2023-06-16 10:23
芝市長強森表示，該市暴力問題承襲多時，解決需要時間，也需要社區全員投入。(芝警局臉書)

六月節長周末 芝加哥槍擊案大爆發 75中彈13死

2023-06-20 09:38
芝市長強森在5月15日就任。(本報檔案照片)

芝市長就任30天 犯罪率飆升38％

2023-06-16 12:04
OREO餅乾每包份量也縮水了。(Mouseprint.org網站截圖)

價格不變 份量縮水 日用品悄悄漲價正襲捲市場

2023-06-22 11:24
移民權益團體持續爭取伊州提供無證移民健保。(「健康伊州」臉書)

人數過多 成本暴增 伊州下月起取消無證移民醫療白卡

2023-06-19 10:31

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷