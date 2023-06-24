今年前3個月 新州車禍死亡人數下降

2023年前三個月新州的交通事故死亡人數下降10.8%。(Getty Images)

2020年後新澤西州 與全國的交通事故死亡人數不斷增加，這一趨勢終於出現變化，全國公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)21日公布報告，顯示2023年前三個月全國與新州 的車禍 死亡人數均下降。

與2022年同期相比，2023年前三個月全美的交通事故死亡人數下降3.3%，去年同期估計有9645人死於交通意外。

2023年前三個月新州的交通事故死亡人數下降10.8%，從去年第一季的139死減少至今年同期的124死；預估致死率為每1億行駛里程(VMT)有0.68人死亡，低於2022年同期的0.81人。

另外，根據新澤西州警的報告，2022年6月21日至2023年6月22日，交通死亡人數下降20%；截至21日早，230起車禍中共241人喪生，2022年同期291起車禍共303人喪生。

大西洋中部美國汽車協會(AAA Mid-Atlantic)發言人及安全專家諾柏(Tracy Noble)表示，儘管死亡人數減少，但並不代表駕駛人應該放鬆警惕，尤其是在本月開始的夏季交通高峰期間更應該注意。

州警的統計數據顯示，新州仍有許多行人死於交通意外，2021年有70人，2022年75人，2023年74人；騎自行車的死亡率較低，今年到目前為止共4人死於自行車意外，去年同期有11人死於自行車意外，2021年同期共9人。

2021年新州發生217起撞擊行人致死車禍事故，是自1989年來的最高點。

密德薩克斯郡(Middlesex County)是新州今年交通事故死亡人數最多的郡，共30起車禍導致30死，該郡的行人死亡數也是最多，今年目前為止共12名行人死亡；死亡人數第二多的是海洋郡(Ocean County)，共21起車禍導致22死。