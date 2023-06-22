槍殺女友等判刑 新州律師獄中病亡

圖左為在獄中暴斃的芮伊(監獄檔案照)。圖右為遭槍殺的安潔拉‧布雷德索(取材自臉書)。

2018年10月槍殺多年女友後逃亡古巴 ，今年5月在美國被定罪一級謀殺的新州律師芮伊(James Ray III)18日在獄中突然發病，送醫不治。法院原定7月11日宣判，可能處以30年監禁徒刑。

紐瓦克艾瑟克斯郡懲教所官員說，60歲的芮伊發病時，未與獄友起衝突，也不是死於暴力，死因待法醫確認。

法院5月12日宣判，他射殺44歲女友暨孩子的母親安潔拉‧布雷德索(Angela Bledsoe)罪行確定。

檢方在起訴書中指出，他得知布雷德索有外遇，計畫搬離他的住處，同時帶走6歲女兒後，憤而殺人。2018年10月22日，布雷德索要去見房屋仲介商時，芮伊在住處客廳擋下她。

芮伊供稱，他正在清理咖啡桌上的幾把手槍，布雷德索拿起一把，槍口對準他，他為了自衛，拿起一把點45口徑的手槍，對她開了四槍，其中三發子彈擊中布雷德索。檢方說，芮伊隨後把現場「整理」成死者衝著他而來的樣子。

但是，他當天就到安親班把女兒接走，載到弟弟的牛排店，請弟弟照顧女兒，自己則逃往德州 ，從德州進入墨西哥 ，再到哈瓦那，但古巴當局不讓他入境，逕將他逮捕，交給美國警方。

替芮伊辯護的律師艾希里(Thomas R. Ashley)陪被告度過兩個月的審判期。艾希里說，陪審團宣布罪行確定以後，他就沒見過芮伊，因此無法評估芮伊死時的心境。但他回想起首席陪審員宣讀判決書，說一級謀殺、持有武器等罪名確立時，被告不動聲色。「他很理智，很冷靜自制，看不出有任何情緒。」

如今落得這下場，艾希里感嘆是「悲劇故事的悲劇結尾」。