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I-95坍塌路段夜以繼日重建 盡速啟用南北向各三條車道

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州官員表示，為快速重建費城95號州際公路坍塌路段，工人將夜以繼日全天候趕工，盡速重啟這條關鍵商業動脈。(美聯社)
賓州官員表示，為快速重建費城95號州際公路坍塌路段，工人將夜以繼日全天候趕工，盡速重啟這條關鍵商業動脈。(美聯社)

賓州官員表示，為快速重建費城95號州際公路(I-95)坍塌路段，將以2000噸輕玻璃塊填補坍陷區域，鋪路打造便道；工人則會夜以繼日全天候趕工，盡速重啟這條關鍵商業動脈。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)表示，工人將用回收玻璃填補坍塌路段，而非立即重建高架橋，以避免建材受到供應鏈延宕，但夏皮羅屢次拒絕說明要多久才能恢復通車，僅表示「將盡快完成這項任務」。

本月11日I-95州際公路費城路段發生油罐車翻覆起火意外，導致路面坍塌。(費城市...
本月11日I-95州際公路費城路段發生油罐車翻覆起火意外，導致路面坍塌。(費城市府緊急事故處理辦公室)

一輛油罐車11日失控、側翻且失火，導致I-95北向車道坍塌，重創南向車道的肇事原因，53歲的駕駛穆迪(Nathan Moody)不治身亡。

工人將在高架橋下填充泡沫玻璃粒料(foam glass aggregate)拉出與地面等高的水平，再鋪上路面，藉此便能啟用南北向各三條車道。

夏皮羅說：「這種方法將讓我們不用擔心供應鏈問題，快速打造便道。」

便道通車後，當局會在原橋旁邊建造一座替代橋樑，屆時改道通車；工人則會再將挖除填充物，復原橋面的出口匝道。

夏季出遊季已開始，聯邦政府承諾提供援助，因為此次橋梁坍塌意外讓通勤車陣陷入黑暗期，卡車公司被迫尋找替代路線。

供應玻璃粒料的AeroAggregates of North America公司在費城南方的德拉瓦河岸有座工廠，可將垃圾場運來的回收玻璃瓶罐研磨成粉、加熱發泡，成為狀似石頭的灰色小塊。

該公司執行長費希爾(Archie Filshill)表示，發泡玻璃粒的重量輕如保麗龍，每塊尺寸約一吋到1.5吋。

費希爾預估，I-95的工程約需100輛貨車運送約1萬立方碼(7600立方公尺)的玻璃塊，總重量約2000噸，相對普通沙石要輕許多，這表示運輸卡車的數量也會大減。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)表示，此次意外可能推升消費商品的成本，因為卡車目前必須繞道以致燃料費用增加，受影響路段的每日16萬輛車流中，有8%是卡車。

費城 供應鏈 賓州

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