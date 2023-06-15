涉性侵男童被捕 紐約神父不予抗辯

紐約史泰登島(Staten Island)神父加里斯托(James Garisto)涉嫌於2000年代中在魚鎮(Fishtown)性侵 一名男童，對檢方指控「腐化兒童」(corruption of a minor)和「猥褻傷害」(indecent assault)等罪名，表示不予抗辯。

根據費城 地方檢察官辦公室，現年74歲的神父加里斯托在2022年遭檢方逮捕後，面臨多項相關指控，但這些指控都已撤銷。

根據受害人律師湯姆森(AJ Thomson)，同樣名列被告的天主教紐約總教區，最近已就此案達成和解，但拒絕透露和解金額。

湯姆森指出，加里斯托不抗辯，意味著他在本案所獲判的罪名，不能作為訴訟證據。但他也強調，有鑑於費城向來鮮少向神父提起性侵的刑事訴訟 ，這起刑事案件的結果，可說是費城向正義和問責所邁出的一大步。

在天主教紐約總教區(Archdiocese of New York)擔任神父、教師和學校行政人員長達近40年的加里斯托，面臨多項虐待指控。教會官方在2019年收到他不當性行為報告後，下令加里斯托停職休假。

紐約一名男子於2021年出面表示，自己年幼遭加里斯托性侵，並對他提出告訴；隨後，一名年約30多歲費城男子也出面指出，在1995年到2022年期間遭加里斯托性侵；費城男子告訴警方，從自己10歲起，就在加里斯托魚鎮家中遭性侵。檢方隨後針對相關指控提出多項刑事訴訟，但皆因為訴訟時效已過而撤銷。

加里斯托在2022年5月再度遭警方逮捕，因又有一名男子出面指控加里斯托性侵；該男子稱加里斯托於2006年到2010年期間，多次在家中不當觸摸他，且在哈里斯堡(Harrisburg)的私產和紐約波基普西市(Poughkeepsie)一間教堂內性侵他，而自己當時年僅15歲。

加里斯托的判決結果將於9月7日出爐；由刑事案件中被害人所提起的民事訴訟則仍在審理中。