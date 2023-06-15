前NFL球員麥肯錫 獲得博士學位 關注青少年藥物濫用

前美式足球聯盟球員鋒麥肯齊，日前獲得基恩大學授予博士學位。(基恩大學官網)

來自威靈波羅(Willingboro)、現年44歲的前全國美式足球 聯盟(NFL )進攻截鋒麥肯齊(Kareem McKenzie)，日前在基恩大學(Kean University)畢業典禮接受他的博士學位，對他來說，這一刻既甜蜜又苦澀。

麥肯齊說：「畢業實際上正是我父親過世三周年，因此這本身是具有紀念性的日子，充滿情感，我會說經歷這些非常耗費心神」他有望在今夏獲得諮詢與管理的博士學位，現在正等待最終論文通過。

麥肯齊日前慶祝他的44歲生日，與已故母親的生日僅隔三日，他的母親在兩年前去世，「所以我的生日夾在我人生非常重大的兩件事之間，慶祝生日的本質在過去三年已經真正改變，所以我將生日視為讓我反思、消化及稍微靜下心的機會。」

麥肯齊在NFL擔任進攻截鋒，職業生涯超過10年，分別在2007年、2012年幫助紐約巨人隊(New York Giants)拿下兩座超級盃 冠軍。

他原先的志願是成為律師，而在單親家庭長大，麥肯齊明白母親無法負擔上大學的費用，「我必須想辦法自己上大學，而足球是當時最有望成功的出路」。

在獲得賓州州立大學的足球獎學金後，他主修企業管理並在2001年畢業。

同年他在NFL選秀會被選進紐約噴射機隊，之後於2007年加入紐約巨人隊。2012年麥肯齊從NFL退休，

在一家非營利組織工作三年後，他的職業道路完全改變，該非營利組織以青少年藥物濫用問題起步。

看到青少年的藥物使用缺乏瞭解及相關數據，尤其是非裔及棕色族裔的青少年，促使他攻讀諮詢與管理博士學位。

2020年新冠疫情爆發時，麥肯齊明白非營利組織的項目在線上實施不會比親自面對面有效，於是他決定停止在非營利組織的工作。

2016年麥肯齊從威廉帕特森大學畢業，獲得諮詢的碩士學位。

他現在主要專注於尋找與青少年藥物使用者合作的方法。

經歷五年的教育之旅，麥肯齊準備休息一下，但很期待能利用他的學位幫助年輕人。