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《巴黎聖母院》重返紐約 限時演出 舊雨新知影迷敬請把握

新澤西訊
萬眾矚目的法語版音樂劇《巴黎聖母院》重返紐約，限期演出。
萬眾矚目的法語版音樂劇《巴黎聖母院》重返紐約，限期演出。

廣受矚目、當代罕見的曠世钜作——法語版音樂劇《巴黎聖母院》，去年僅12場演出就吸引了30,000多人觀看，創下紀錄。為慶祝其成立25週年，今年夏天，巴黎聖母院將重返紐約於林肯中心大衛音樂廳，再度展開為期四週的精彩演出。原版法國作品將以法語演出附以英文字幕，影迷們可以親身感受這部傳奇音樂劇的精彩和震撼，趕快訂票吧，千萬不要錯過這場視覺與聽覺的盛宴！

國際音樂和舞蹈界期待已久的《巴黎聖母院》，去年於紐約市首次亮相，改編自法文學巨擘雨果的不朽名著，由歐美樂界頂尖才子Luc Plamondon譜詞、Richard Cocciante作曲。該作品在1998年1月的法國嘎納唱片大展中綻放異彩，同年9月16號正式在巴黎國會大廳推出首演，撼動人心、佳評如潮。首演未及兩年，其魅力風潮迅速襲捲歐陸，此劇在法語系國家連演130場，盛況空前，同時榮獲加拿大FELIX藝術獎項「年度劇作」、「年度最佳歌曲」、「年度最暢銷專輯」等多項殊榮。

19世紀的法國大文豪維克多·雨果偶然看到了巴黎聖母院牆上深深刻下的希臘字母「ΑΝΑΓΚΗ」，代表了天數——命運之神「Destiny」，就此，一部不朽的傳世之作《巴黎聖母院》誕生了。本劇匯集了強烈而具有震撼力的現代音樂、極具視覺效果的舞臺佈景、盡情投入的表演，生動地表達出了原著中對教會和封建制度的揭露和鞭撻、對教會人士邪惡行徑和貴族卑劣精神道德的抨擊、對人道主義仁愛精神的頌揚。《巴黎聖母院》劇中角色與場面充滿對立及衝突：傾慕與狂戀、誓言與背叛、權利與佔有、宿命與抗爭、原罪與救贖、沉淪與昇華……跌宕起伏的戲劇張力，建構成一部波瀾壯闊、血淚交織的悲劇史詩，跨越時代潮流與文化藩籬，開創當代音樂劇的新紀元。

身為百老匯音樂劇迷，你是否夢想著能親眼見證一場震撼人心的國際音樂劇？嚮往著能置身於一個充滿浪漫與悲劇的故事中？渴望著能聆聽一首首動人心弦的歌曲？如果你的答案都是肯定的，那麼你絕對不能錯過今年6月22日至7月16日在紐約林肯中心大衛音樂廳上演的國際音樂劇《巴黎聖母院》！

該音樂劇自1998年在法國首演以來，就受到了全世界觀眾的熱烈追捧和高度評價。它曾在多個國家和地區上演，包括加拿大、比利時、義大利、西班牙、俄羅斯、韓國、日本等，也是第一部在中國上演的原版法語音樂劇，並於2017年在北京、上海、廣州等城市巡演。不論舊雨或新知，親身感受這部傳奇音樂劇的精彩和震撼，絕對是百老匯音樂劇迷們不可錯失的視覺與聽覺盛宴！

《巴黎聖母院》四週演出日程如下：6/22(週四)晚上7:30、6/23(週五)晚上8點、6/24—6/25(週六和周日)下午2點及晚上8點、6/28(週三)下午2點及晚上8點、6/29(週四)晚上7點、6/30(週五)晚上8點、7/1(週六)下午2點及晚上8點、7/2(週日)下午3點、7/5&7/6(週三和週四)晚上7點、7/7(週五)晚上8點、7/8&7/9(週六和周日)下午2點及晚上8點、7/11-7/13(周二至周四)晚上7點、7/14(週五)晚上8點、7/15(週六)下午2點和晚上8點、7/16(週日)下午2點。門票$39起，可在David H. Koch劇院售票處購買，或上網：www.davidhkochtheater.com/tickets-and-events/notre-dame-de-paris，，或電話查詢：212-496-0600。

巴黎聖母院 百老匯 加拿大

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