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玻璃杯DNA顯示 新州律師15年前波士頓性侵四女

記者張聲肇／綜合報導
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)
新州律師尼洛(右)被控15年前在波士頓性侵四名女子。(美聯社)

新澤西州當律師的尼洛(Matthew Nilo)因被調查人員從他用過的玻璃杯上採集的DNA證據，查出他15年前曾在波士頓性侵四名女子。尼洛上周被收押後，法官5日裁定保釋金50萬元。

尼洛在波士頓法院聆聽檢方對他的起訴，罪名包括三項加重強姦罪、兩項綁架罪、一項意圖強姦攻擊罪和一項非禮攻擊毆打罪。這些是他2007年8月到2008年12月他住在波士頓期間，對四名女性反犯下的罪行。現年35歲的尼洛不認罪。

檢察官費根鮑姆(Lynn Feigenbaum)在法庭上說，嫌犯對受害人說他有槍，不從就殺死受害人，對另一受害人亮出刀子，要脅受害人。兩位受害人當年都是23歲，在波士頓鬧區酒吧工作，其中一位自以為認識他，讓他載一程去找自己的車子，沒想到居然把她載到查爾斯鎮(Charlestown)強暴她。

第二個受害人誤上嫌犯所開的計程車，也被載到查爾斯鎮，遭到強暴。

第三個受害人36歲，當年討錢維生，嫌犯說上他車就給她錢，結果被他強暴。

第四名受害人，今年44歲，晨跑時遭背後攻擊，奮勇抵抗，戴著手套戳中嫌犯的眼睛，嫌犯受傷逃跑。

調查人員收集了四名受害人身上的DNA樣本，包括手套上留下的，去年重啟調查，經多方比對，鎖定尼洛，今年初，FBI調查員到嫌犯參加活動的場所，從他用過的器具和喝過水的玻璃杯上，取得他的DNA樣本，符合前三名受害人所提供，也很可能和手套上殘留的相符。

尼洛的律師卡塔爾多(Joseph Cataldo)在法庭外說，警方未取得搜捕狀就採擷DNA證據，程序顯然有問題。

即使尼洛交了50萬保釋金，也得戴上行蹤追蹤器，交出護照，並不得前往犯案地區。他預定11日再度出庭。他任職的紐約網路安全公司已將他停職。

波士頓 DNA 新澤西州

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